Xem ngay lịch âm dương hôm nay 28/9

Nhiều tờ báo, tạp chí hiện đã lưu giữ các số phát hành dưới dạng điện tử, chủ yếu từ khoảng sau năm 2000 đến nay. Thế nhưng, với những ấn phẩm trước đó, bản giấy vẫn là định dạng gần như duy nhất, được bảo quản trong các điều kiện khác nhau và vì thế luôn đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng...