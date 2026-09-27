Hơn 140 năm xây dựng kiệt tác 'Kinh Thánh bằng đá'

Tháp Chúa Giêsu Kitô được thắp sáng lần đầu tiên tối 10.6.2026, sau lễ ban phước do Giáo hoàng Leo XIV chủ trì. Ảnh: Sagrada Familia

“Kinh Thánh bằng đá” giữa lòng Barcelona

Có những công trình dường như không bị thời gian thúc giục và Sagrada Familia là một trong số đó. Kiệt tác của kiến trúc sư (KTS) nổi tiếng Antoni Gaudí đã được xây dựng hơn 140 năm, trải qua chiến tranh, tai nạn, đại dịch và nhiều lần đình trệ.

Với KTS Gaudí, Sagrada Familia không đơn thuần là một nhà thờ mà là một “Kinh Thánh bằng đá”, nơi câu chuyện Kitô giáo được kể bằng kiến trúc, điêu khắc và ánh sáng.

Công trình có 12 ngọn tháp tượng trưng cho 12 tông đồ. Các mặt tiền lần lượt tái hiện những sự kiện trong cuộc đời Chúa Jesus, từ Giáng sinh đến Khổ nạn. Trên mặt tiền Passion, khuôn mặt của chính Gaudí được lưu giữ trong một bức tượng.

Một chi tiết khác gây chú ý là hình ảnh Chúa Jesus bị đóng đinh với phần đầu được thay bằng hình dạng một cuốn sách mở, gợi lại ý tưởng về một “sách giáo lý bằng đá” mà Gaudí muốn để lại cho các thế hệ.

KTS Gaudí dành 43 năm cho Sagrada Familia. Trong 12 năm cuối đời, ông gần như dành toàn bộ thời gian cho công trình, từ bỏ những dự án khác và tìm kiếm nguồn tài trợ tư nhân. Ông hiểu mình sẽ không thể chứng kiến ngày nhà thờ hoàn thành nên để lại các mô hình và chỉ dẫn cho những thế hệ tiếp nối.

Năm 1926, KTS Gaudí qua đời ở tuổi 73. Công trình dang dở từ đó được nhiều thế hệ kiến trúc sư tiếp tục xây dựng.

Khi di sản thế kỷ XIX gặp công nghệ thế kỷ XXI

Một trong những thách thức lớn nhất của Sagrada Familia là 6 tòa tháp trung tâm với cấu trúc hình hyperbol phức tạp, được thiết kế để chịu gió, lực địa chấn và tải trọng lớn. Tháp Chúa Giêsu Kitô là công trình tham vọng nhất, với cây thánh giá cao 17m trên đỉnh.

Ngày nay, hệ thống xây dựng mô-đun tiên tiến cùng 24 tấn chất kết dính kết cấu đang giúp đẩy nhanh tiến độ thi công. Những công nghệ hiện đại được sử dụng để hiện thực hóa các mô hình và chỉ dẫn mà Gaudí để lại từ hơn một thế kỷ trước.

Việc hoàn thành tháp cũng diễn ra trong năm Barcelona kỷ niệm 100 năm ngày mất của KTS Gaudí. Tuần trước, Giáo hoàng Leo XIV đã đến thành phố và ban phước cho Tháp Chúa Giêsu Kitô.

Bên trong tháp là tác phẩm hình chú cừu bằng kính của nghệ sĩ người Italia Andrea Mastrovito, cho phép ánh sáng Địa Trung Hải xuyên vào không gian bên trong. Dự kiến từ năm 2027, tòa tháp sẽ mở cửa cho công chúng và trở thành điểm quan sát ở độ cao cao nhất Barcelona.

Sagrada Familia cũng có những câu chuyện vượt ra ngoài kiến trúc. Các hướng dẫn viên tại đây cho rằng hình ảnh một người lính La Mã trên mặt tiền nhà thờ từng truyền cảm hứng cho George Lucas khi tạo hình mũ bảo hiểm của các Stormtrooper trong “Star Wars”. Bên trong công trình còn có tượng Thánh George dưới một cấu trúc xoắn ốc gợi hình dáng thân rồng.

Từ những viên đá đầu tiên được đặt xuống dưới bàn tay Gaudí đến những công nghệ xây dựng hiện đại, Sagrada Familia đang tiếp tục hoàn thành giấc mơ mà vị kiến trúc sư đã gửi lại cho các thế hệ sau.