Việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc góp phần tạo không gian tham quan văn minh, trong lành, thân thiện với du khách. Trong ảnh: Du khách tham quan di tích lịch sử Đồi A1.

Toàn tỉnh hiện có trên 250 cơ sở lưu trú gồm 39 khách sạn, 152 nhà nghỉ, 18 nhà khách và 42 homestay. Tại các cơ sở lưu trú, khách sạn và điểm kinh doanh dịch vụ du lịch, quy định không hút thuốc được đưa vào nội quy hoạt động; biển cảnh báo được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, nhân viên chủ động nhắc nhở khách thực hiện. Cách làm này góp phần từng bước đưa môi trường không khói thuốc trở thành một phần trong xây dựng không gian du lịch chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách.

Với tỉnh Điện Biên, thế mạnh về hệ thống di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc và cảnh quan thiên nhiên tạo sức hút riêng đối với du khách. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện ngày càng được đặt ra rõ hơn. Trong đó, duy trì môi trường không khói thuốc tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và không gian công cộng tập trung đông người là nội dung cần được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Điểm di tích lịch sử Đồi A1 là một trong những địa danh tiêu biểu của quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Đồi A1 thường xuyên đón các đoàn khách, học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Vì vậy, bên cạnh bảo vệ hiện vật, cảnh quan, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của du khách trong quá trình tham quan, trong đó chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, được chú trọng.

Nội dung nhắc nhở giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, thực hiện nếp sống văn minh được lồng ghép trong quá trình đón tiếp và hướng dẫn khách tham quan. Việc hạn chế hút thuốc tại khu vực công cộng, nơi tập trung đông người góp phần duy trì bầu không khí trong lành, giảm ảnh hưởng của khói thuốc đến những người xung quanh, đồng thời giữ gìn sự trang nghiêm của không gian di tích.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ cho biết: Các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh là địa chỉ tham quan, giáo dục truyền thống, thường xuyên đón các đoàn khách, học sinh, sinh viên đến tìm hiểu về lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ. Vì vậy, xây dựng không gian tham quan sạch đẹp, an toàn, trong lành, hạn chế tác động của khói thuốc có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trải nghiệm, tạo môi trường phù hợp cho hoạt động giáo dục truyền thống. Đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ tại các di tích.

Thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động, chương trình tập huấn, quảng bá và phát triển du lịch; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ.

Với những thay đổi trong từng cơ sở, từng điểm đến và ý thức của mỗi người trong phòng chống thuốc lá, môi trường du lịch không khói thuốc sẽ từng bước trở thành một phần trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tạo dựng hình ảnh Điện Biên xanh, văn minh, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.