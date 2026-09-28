“Số hóa” vận hành lưới điện

Cán bộ Trung tâm điều khiển xa theo dõi dữ liệu vận hành trên hệ thống lưới điện

Những năm qua, từ các nguồn vốn được phê duyệt, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đầu tư xây dựng, lắp mới, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống lưới điện.

Điển hình, đến đầu tháng 9/2026, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đầu tư, ứng dụng phần mềm, công nghệ mới để thực hiện vận hành điều khiển xa đối với 9/9 trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh.

Trên hệ thống lưới điện trung áp, công ty cũng đã đầu tư toàn bộ hệ thống mạch vòng tự động hóa, kết nối gần 200 thiết bị đóng cắt xa về Trung tâm điều kiển xa tại trụ sở công ty, qua đó chuyển công tác quản lý lưới trung áp từ thủ công sang hệ thống điện tử.

Việc đầu tư, hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành các trạm biến áp 110kV, cũng như lưới điện trung áp đã giúp chuyển công tác vận hành phụ thuộc nhiều vào thủ công trước đây sang thực hiện vận hành tự động.

Ông Phạm Ngọc Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Ngoài tự động hóa công tác vận hành các trạm biến áp, thời gian qua, công ty đã hoàn thiện hệ thống phần mềm “số hóa” thu thập dữ liệu bản đồ lưới điện trung áp, hạ áp. Khi dữ liệu thu thập từ xa truyền về Trung tâm điều khiển xa, ngay lập tức, người vận hành ngay lập tức nhận diện tình trạng lưới điện để lựa chọn phương án thao tác, xử lý phù hợp.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đẩy mạnh thay thế công tơ khí bằng công tơ điện tử, nhất là công tơ điện tử có chức năng đo xa.

Tính đến hết tháng 8/2026, các điện lực thuộc công ty đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện, trong đó, số lượng công tơ điện tử có chức năng đo xa chiếm đến hơn 97%.

Việc lắp đặt đến hơn 97% công tơ điện tử có chức năng đo xa đã giúp việc thu thập dữ liệu về công suất, phụ tải điện trên địa bàn tỉnh hoàn toàn tự động. Dữ liệu sử dụng điện của khách hàng được thu thập theo thời gian thực, giúp công ty theo dõi chính xác biểu đồ phụ tải theo khu vực và từng khách hàng, xác định các khung giờ cao điểm tại từng trạm biến áp để điều chỉnh phương thức vận hành, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ.

Việc tập trung số hóa công tác vận hành lưới điện đã mang lại những kết quả tích cực. Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, trên lưới điện 110kV đã không có sự cố nào xảy ra; trên đường dây điện trung áp cũng không xảy ra quá tải; tỷ lệ tổn thất điện năng theo kỳ thương phẩm từ đầu năm 2026 đến nay là 5,62%, thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,78% và thấp hơn kế hoạch của năm 2026 là 0,65%.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Để nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện, công ty đang tiếp tục đầu tư, ứng dụng các công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo trong các khâu vận hành lưới điện. Đặc biệt là tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện lưới kết nối dữ liệu tự động với hệ thống vận hành tổng, từ đó hướng đến vận hành lưới điện thông minh.

Việc đẩy mạnh số hóa trong công tác vận hành lưới điện của Công ty Điện lực Lạng Sơn vừa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện, đồng thời tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lưới điện thông minh.