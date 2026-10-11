Khách sạn trang trí bằng 13.000 chai nhựa, 4.000 lốp xe cũ ở Phú Thọ

Anh Nguyễn Văn Thơ "biến" những chiếc chai nhựa thành đồ trang trí.

Tháng 9, giữa những đồi chè xanh ở Long Cốc (Phú Thọ), anh Nguyễn Văn Thơ (43 tuổi, quê Bắc Ninh) hoàn thiện "giấc mơ xanh" mà mình đã theo đuổi nhiều năm. Không gian nghỉ dưỡng mới của anh được tạo nên từ hàng nghìn món đồ cũ, phế liệu và vật liệu từng xuất hiện trong đời sống.

Trước đó, anh Thơ vốn là hướng dẫn viên du lịch và hiện vẫn hoạt động trong lĩnh vực này, bên cạnh kinh doanh quán cà phê. Tình yêu với nghệ thuật, chế tạo và những món đồ cũ đến với anh từ nhỏ. Tuy nhiên, phải đến năm 2018, sở thích ấy mới được anh biến thành một công trình cụ thể khi bắt đầu làm quán cà phê bằng vật liệu tái chế ở Hà Nội.

Đến tháng 9 năm nay, anh tiếp tục đưa ý tưởng ấy lên một quy mô khác với Vietnam Recycling Home (xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) trong quần thể đồi chè Long Cốc.

"Vật liệu tôi có được từ việc nhặt, xin và mua. Tôi tìm chúng ngoài đường, dưới sông, các cửa hàng phế liệu cho đến bãi rác. Phần lớn là những món đồ không quá quý giá nên việc thu gom không quá khó. Riêng một số nông cụ, khí cụ hoặc đồ đặc biệt, tôi phải nhờ anh em, bạn bè tìm và sưu tầm giúp", anh Thơ nói với Tri Thức - Znews.

Khu homestay ở đồi chè Long Cốc của anh Thơ.

"Bảo tàng tái chế sống"

Anh Thơ không bắt đầu công việc với một bản thiết kế hoàn chỉnh.

Nhiều món đồ được đưa về trước, sau đó hình dáng, kích thước và chất liệu của chúng quyết định chúng sẽ trở thành gì. Một cánh cửa cũ có thể trở thành một phần của trần hoặc vách. Lốp xe được biến thành bàn ghế, lối đi hay vật trang trí. Những chai thủy tinh tưởng như chỉ có thể bỏ đi lại được xếp thành tường, rèm, chấn song và đèn.

"Phần lớn những thứ này không có khuôn mẫu. Tôi tự thiết kế, sáng tạo rồi nhờ một số anh em thợ hỗ trợ thực hiện", anh kể.

Trong số những vật liệu được sử dụng, có những con số cho thấy quy mô của việc thu gom.

Khoảng 13.000 chai nhựa được dùng cho các hạng mục trang trí, trần và giàn hoa. 9.000 cây chè khô được đưa lên trần và vào nội thất, tạo hiệu ứng ánh sáng khi kết hợp với hệ thống đèn.

Khoảng 10.000 chai thủy tinh xuất hiện ở nhiều vị trí, từ tường, vách trang trí đến rèm, chấn song và đèn. 4.000 lốp xe máy, ôtô được tái sử dụng cho bàn ghế, lối đi, đèn và các hạng mục cảnh quan.

Đáng chú ý nhất là hơn 3.000 cánh cửa cũ được ghép thành những mảng trần, vách và trang trí. Mỗi cánh cửa mang theo một màu sắc, hình dáng và dấu vết riêng của thời gian, trước khi được đưa vào một không gian hoàn toàn mới.

Công trình cũng sử dụng nhiều vật liệu khác như nhôm, đồng, sắt, kim loại phế liệu, gỗ, composite, sợi thủy tinh, cao su, nhạc cụ cũ, nông cụ, khí cụ và các vật dụng gia đình.

Khắp các "ngóc ngách" đều có sự xuất hiện của những vật liệu tái chế.

Điểm đặc biệt là những món đồ này không chỉ được đặt vào không gian để khách tham quan. Chúng tiếp tục được sử dụng.

Du khách có thể ngồi trên những chiếc ghế làm từ lốp xe, sử dụng bàn được tạo nên từ vật liệu cũ, nghỉ trong những căn phòng có trần và vách làm từ đồ tái chế.

Theo cách đó, công trình được xây dựng theo một vòng đời khá đơn giản: tái chế, tái sử dụng, đưa vào công năng rồi để con người trực tiếp trải nghiệm.

Đây cũng là lý do anh Thơ gọi nơi này là một "bảo tàng tái chế sống".

"Gã nghệ sĩ điên"

Trong quãng thời gian làm công trình, một trong những hạng mục khiến anh Thơ nhớ nhất là tác phẩm được tạo nên từ hàng nghìn chai thủy tinh. Ban đầu, anh chỉ dự định dùng khoảng 500 chai, nhưng sau khi đăng ý tưởng lên mạng xã hội, số chai được mọi người gửi tới tăng lên hơn 10.000.

Xử lý lượng vật liệu lớn không đơn giản, bởi chai thủy tinh vừa khó chế tác vừa tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vì bỏ đi, anh quyết định tìm cách biến chúng thành một phần của công trình. Với anh, điều đáng giá nằm ở việc những thứ vốn bị xem là phế thải vẫn có thể bước vào một vòng đời mới.

Vật liệu tưởng bỏ đi được anh Thơ tái chế lại thành những chiếc bàn, ghế hay cả giường.

Suốt khoảng 2 năm thực hiện, anh nhiều lần xuất hiện với bộ dạng lấm lem, gầy đi vì công việc. Người thân không ít lần thắc mắc về việc anh dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho những món đồ cũ.

"Có những câu hỏi như làm cái này để làm gì, tôi phải trả lời đến hàng trăm lần. Người dân địa phương thậm chí gọi tôi là gã nghệ sĩ điên", anh nhớ lại.

Trên diện tích khoảng 1,6 ha, công trình hoàn thiện gồm đồi chè, hồ nước, 13 bungalow, 2 nhà sàn cùng các khu vực sinh hoạt, vui chơi. Chai nhựa, chai thủy tinh, lốp xe, cánh cửa cũ, cây chè khô, nhôm, đồng, sắt, gỗ, gốm sứ, nhạc cụ, nông cụ và đồ gia dụng... được thu gom, xử lý rồi tiếp tục được sử dụng trong kiến trúc, nội thất.

Anh Thơ ngồi cùng các vị khách Tây trong công trình tái chế của mình.

Đây là công trình tái chế thứ 2 của anh Thơ, sau Hidden Gem Cafe Hanoi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thực hiện năm 2018. Anh cho biết cả hai đã được đưa vào danh sách kỷ lục Việt Nam. Công trình tại Long Cốc được định hướng trở thành khu nghỉ dưỡng sử dụng nhiều đồ tái chế nhất Việt Nam và được đề xuất cho một kỷ lục thế giới.

Tuy nhiên, anh cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở những con số. Anh kỳ vọng du khách đến đây không chỉ để nhìn ngắm những món đồ cũ được biến thành nội thất, mà còn trải nghiệm một kỳ nghỉ theo hướng sống xanh.

Công trình hiện đã hoàn tất các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và được cấp phép an toàn PCCC, theo chia sẻ của anh.

Điều anh Thơ muốn du khách mang về sau chuyến đi cũng khá đơn giản: một cách nhìn khác về những thứ thường bị gọi là rác. Một chai nhựa, chiếc lốp xe hay cánh cửa cũ có thể chưa phải là điểm kết thúc của chúng, nếu được trao thêm một cơ hội.

Nhật Ánh