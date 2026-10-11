Những quán Việt Nam khiến khách xếp hàng dài tại Mỹ

Giữa San Francisco (Mỹ), một quầy cà phê nhỏ với những chiếc ghế nhựa đỏ thấp, phin nhôm nhỏ giọt và ly cà phê đậm vị Việt Nam khiến nhiều thực khách kiên nhẫn xếp hàng 45 phút đến một tiếng. Không gian giản dị vốn quen thuộc trên đường phố Việt Nam lại trở thành trải nghiệm mới mẻ với khách địa phương.

Không chỉ cà phê, nhiều món ăn truyền thống Việt Nam cũng đang thu hút sự chú ý tại Mỹ. Từ bánh mì chảo, bún đậu mắm tôm đến bánh chưng, phở và bánh cuốn, các quán Việt tìm cách đưa hương vị quê nhà đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Phê: Bánh mì chảo gây chú ý tại New York

Tại khu Chinatown ở New York, Phê là một trong những địa chỉ ẩm thực Việt thu hút thực khách nhờ bánh mì chảo và cà phê Việt. Quán do đội ngũ đứng sau nhà hàng Mắm vận hành, mang đến trải nghiệm ăn uống gợi nhớ những con hẻm tại Hà Nội và TP.HCM.

Món bánh mì chảo được phục vụ với các nguyên liệu đặt trong chảo nhỏ, làm nóng trực tiếp trước khi mang ra bàn. Thực khách có thể ăn bánh mì cùng phần nhân và nước sốt, hoặc xé bánh chấm vào phần sốt đậm đà.

Không gian đậm chất Việt Nam tại nhà hàng Phê (ảnh trái) khiến thực khách kéo đến, xếp hàng dài chờ vào ăn (ảnh phải). Ảnh: Alcira Barr, Alice Wang.

Không gian quán cũng tạo dấu ấn với bàn ghế nhựa, tường sơn vàng và những chi tiết trang trí gợi nhắc đường phố Việt Nam. Nhiều thực khách đã xếp hàng dài chờ vào ăn, trong khi các video trải nghiệm tại đây liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Họ đã tái hiện bầu không khí rất xuất sắc. Tôi thực sự có cảm giác như đang ngồi trong một con hẻm nhỏ ở Hà Nội hay TP.HCM", thực khách Alcira Barr chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Một phần bánh mì chảo tại đây có giá 28 USD (hơn 700.000 đồng). Trong khi đó, một bữa ăn tương tự ở Việt Nam có thể chỉ tốn khoảng 3 USD (gần 80.000 đồng). Tuy nhiên nhiều thực khách cho rằng mức giá này không quá khó hiểu, bởi New York là một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới.

Mắm: Đưa bún đậu mắm tôm đến New York

Cũng tại New York, nhà hàng Mắm lựa chọn một món ăn đặc trưng của miền Bắc Việt Nam làm trọng tâm thực đơn: bún đậu mắm tôm.

Được sáng lập bởi đầu bếp người Mỹ Jerald Head và vợ là Nhung Đào, nhà hàng phục vụ mẹt bún đậu với đậu phụ chiên, bún, các loại thịt lợn, lòng, dồi và rau thơm, ăn kèm mắm tôm. Đây là loại nước chấm có mùi vị đậm, vốn khá kén người ăn, nhưng lại là thành phần quan trọng tạo nên nét riêng của món ăn.

Khách xếp hàng bên ngoài nhà hàng Mắm, ngồi trên bàn ghế nhựa mang từ Việt Nam sang. Ảnh: The Financial Times.

Theo chia sẻ của Head, ông từng chỉ biết đến phở và bánh mì trước khi thử bún đậu mắm tôm và bị ấn tượng bởi hương vị đặc trưng của món ăn.

Không gian nhà hàng sử dụng bàn ghế nhựa thấp mang từ Việt Nam sang, tái hiện phần nào trải nghiệm ăn uống bình dân quen thuộc. Từ mô hình pop-up hoạt động vài buổi mỗi tuần, Mắm đã phát triển thành nhà hàng cố định và thu hút đông thực khách.

Nâu Coffee: Khách chờ cả tiếng để ngồi uống cà phê phin trên ghế nhựa

Tại San Francisco, Nâu Coffee tạo dấu ấn bằng mô hình quầy cà phê lưu động mang phong cách cà phê vỉa hè Việt Nam. Thay vì đầu tư vào không gian cầu kỳ, quán sử dụng ghế nhựa đỏ, cách bài trí giản dị và tập trung vào những thức uống quen thuộc như cà phê phin, cà phê sữa đá, cà phê trứng hay cà phê muối.

Khách xếp hàng chờ thưởng thức cà phê Việt ở Nâu Coffee tại New York. Ảnh: @nau_coffee.

Thương hiệu do Hân Trần và Kiên Nguyễn, hai người Việt sinh sống và học tập tại California, sáng lập. Theo chia sẻ của Hân, mỗi đợt mở bán, quầy phục vụ hơn 300 ly cà phê.

Dòng người xếp hàng chờ từ 45 phút đến một tiếng vào dịp cuối tuần không phải cảnh hiếm gặp. Sau khi nhận đồ uống, nhiều khách còn chọn ngồi lại trên những chiếc ghế nhựa thấp, trò chuyện và quan sát nhịp sống thành phố.

Sức hút của Nâu Coffee không chỉ đến từ đồ uống mà còn ở trải nghiệm văn hóa. Những chiếc ghế nhựa đỏ và cách pha cà phê bằng phin vốn quen thuộc với người Việt trở thành điểm khác biệt giữa thị trường cà phê đặc sản tại Mỹ.

Bánh Anh Em: Bán hàng nghìn chiếc bánh chưng dịp Tết

Tại New York, Bánh Anh Em thu hút thực khách bằng thực đơn trải dài nhiều vùng miền Việt Nam, từ phở bò Nam Định, bánh cuốn Hà Nội đến chả cá Lã Vọng và bánh mì.

Nhà hàng do Tôn Thị Hồng Như cùng cộng sự John Nguyen mở. Trước khi phát triển thực đơn, Hồng Như từng đi xe máy qua nhiều vùng miền Việt Nam để thưởng thức bánh mì, ghi chép công thức và tìm nguồn nguyên liệu phù hợp.

Lượng khách xếp hàng dài trước quán vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Nhu Ton.

Bên cạnh những món ăn phục vụ thường ngày, quán còn gây chú ý với thực đơn Tết truyền thống. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Bánh Anh Em giới thiệu 22 món, gồm bánh chưng, bánh dày giò, nem chua, chả cốm, thịt đông, thịt kho tàu và xôi gấc.

Quán đã gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng trong những ngày cận Tết, phần lớn được khách đặt trước. Nhiều thời điểm, thực khách phải chờ 2-3 tiếng để thưởng thức các món ăn tại đây.

Việc đưa các món ăn gắn với bữa cơm gia đình và dịp lễ truyền thống vào thực đơn giúp nhà hàng phục vụ cả cộng đồng người Việt xa quê lẫn thực khách bản địa muốn khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam.