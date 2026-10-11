Khám phá Lussekatter - món bánh truyền thống của mùa đông Thụy Điển

Nếu đến Thụy Điển vào tháng 12, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc bánh mì cuộn màu vàng tươi tại các tiệm bánh, quán cà phê và gia đình địa phương.

Đó là Lussekatter, món bánh truyền thống gắn liền với lễ Lucia, một trong những dịp kỷ niệm quan trọng trong văn hóa Thụy Điển.

Lussekatter thường được thưởng thức vào ngày 13/12, nhân dịp Luciadagen, hay Ngày Lucia.

Cùng với lễ hội Hạ chí, ngày lễ Lucia phản ánh những tập tục lâu đời của các cộng đồng nông dân Bắc Âu, nơi sự chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, cái lạnh và hơi ấm có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống.

Bánh Lussekatter là món không thể thiếu trong ngày lễ Lucia. Ảnh: Cecilia Larsson Lantz/imagebank.sweden.se

Theo truyền thống, Lucia được xem là biểu tượng của ánh sáng giữa mùa đông tối tăm. Lễ rước Lucia thắp nến vào ngày 13/12 là một trong những phong tục nổi bật của Thụy Điển.

Vào dịp này, các cuộc rước được tổ chức tại trường học, nhà trẻ, nhà thờ, nơi làm việc, quảng trường và nhiều không gian cộng đồng trên khắp đất nước.

Người tham gia thường mặc áo choàng dài màu trắng và hát những bài ca truyền thống. Nhân vật Lucia dẫn đầu đoàn rước, đội vòng hoa gắn nến trên đầu, tượng trưng cho ánh sáng.

Những người đi theo, thường được gọi là các thị nữ, cũng cầm nến trên tay. Trong khi đó, các cậu bé có thể mặc áo trắng, đội mũ giấy hình nón cao gắn những ngôi sao gắn trên cái que.

Ánh nến, tiếng hát và trang phục trắng tạo nên khung cảnh đặc trưng của lễ hội, mang thông điệp về hy vọng và sự trở lại của ánh sáng trong những ngày mùa đông u ám.

Pixabay/Atlas Obscura

Lussekatter cũng gắn với những quan niệm dân gian lâu đời về việc xua đuổi thế lực xấu.

Trong một số truyền thống, ngày lễ Lucia được liên hệ với những đêm mùa đông dài và nỗi lo sợ trước bóng tối. Người dân tin rằng việc thắp lửa, ca hát và thực hiện các nghi thức cộng đồng có thể giúp bảo vệ con người khỏi những điều không may.

Và ngày này, những chiếc bánh Lussekatter xuất hiện khắp Thụy Điển. Bánh Lussekatter có hình chữ S với hai đầu cuộn tròn, thường được đặt một quả nho khô ở giữa mỗi vòng xoắn.

Theo một cách lý giải về nguồn gốc, hình dáng này gợi liên tưởng đến một con mèo đang cuộn mình ngủ, loài vật từng xuất hiện trong những quan niệm dân gian liên quan đến quỷ dữ.

Ảnh: Curious Cuisiniere

Tên gọi ban đầu của bánh được cho là djävulskatter, nghĩa là “mèo quỷ”. Về sau, tên gọi lussekatter, có thể hiểu là “mèo Lucia”, trở nên phổ biến hơn.

Theo quan niệm dân gian, nghệ tây với màu vàng rực rỡ được cho là có khả năng xua đuổi tà ma, khiến những chiếc bánh không chỉ là món ăn mà còn mang ý nghĩa biểu tượng.

Đây là cách lý giải mang tính truyền thống, không phải một sự thật đã được xác nhận về nguồn gốc món bánh.

Điểm đặc biệt của Lussekatter nằm ở màu vàng nổi bật và hương vị đặc trưng của nghệ tây. Bột bánh mềm, ngọt dịu, được nhào cùng nghệ tây để tạo nên sắc vàng óng ả.

Loại gia vị quý này mang đến mùi thơm riêng biệt, hòa quyện với vị ngọt của bột bánh. Nho khô góp thêm chút vị ngọt tự nhiên, đồng thời tạo điểm nhấn cho hình thức của bánh.

Ảnh: swedishness.ch/blogs

Ngày nay, Lussekatter là món bánh quen thuộc trong mùa lễ hội cuối năm ở Thụy Điển. Người dân thường thưởng thức bánh cùng cà phê hoặc đồ uống ấm trong những buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè và các hoạt động mừng lễ Lucia.

Từ một món ăn gắn với những quan niệm dân gian về ánh sáng và bóng tối, Lussekatter đã trở thành biểu tượng ẩm thực của mùa đông Thụy Điển.

Những chiếc bánh vàng óng không chỉ mang đến hương vị đặc trưng mà còn góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống, khi người dân cùng thắp nến, ca hát và chào đón ánh sáng giữa mùa đông lạnh giá.