Những hình ảnh ấn tượng lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh

Giải chạy do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Sự kiện cũng hưởng ứng tinh thần khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân mà còn có ý nghĩa đối với thế hệ tương lai mà phụ nữ sinh ra và nuôi dưỡng. Mỗi người có thể góp phần xây dựng môi trường lành mạnh bằng việc không hút thuốc trong nhà, tại nơi làm việc và các không gian chung; đồng thời tôn trọng sức khỏe của những người xung quanh.

Thượng tá, Thạc sĩ Lê Thị Thu Thủy (đoàn vận động viên Học viện Cảnh sát Nhân dân) đại diện các vận động viên lên tuyên thệ.

Với thông điệp "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh" được thể hiện qua sự tham gia của đông đảo vận động viên tại giải chạy. Việc nam giới và các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng cho thấy xây dựng môi trường không khói thuốc không phải trách nhiệm riêng của phụ nữ, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khuyến khích các cấp hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình lựa chọn hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp; duy trì các câu lạc bộ, nhóm tập luyện, đồng thời gắn hoạt động thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đông đảo người dân có mặt tại Công viên Thống Nhất tham gia hành trình chạy bộ mang ý nghĩa cộng đồng.

Với cự ly gần 3km, chương trình tạo điều kiện để nhiều đối tượng cùng tham gia, từ những người thường xuyên vận động đến những người muốn bắt đầu hình thành thói quen tập luyện.

Mỗi bước chạy là một cách thể hiện sự hưởng ứng đối với thông điệp bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực.

Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo Vũ Hương Giang tham gia giải chạy.

Các em nhỏ tham gia giải chạy tại Công viên Thống Nhất.

Sắc màu rực rỡ của các vận động viên tạo nên không khí sôi động tại Công viên Thống Nhất trong buổi sáng cuối tuần.

Những bước chạy nối dài thông điệp bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và cộng đồng trước tác hại của khói thuốc.

Các vận động viên hào hứng tham gia giải chạy, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và lan tỏa năng lượng tích cực.

Từ đường chạy tại Công viên Thống Nhất, thông điệp “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnhTương lai khỏe mạnh” được lan tỏa tới mỗi gia đình và cộng đồng.