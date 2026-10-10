Rạng rỡ hương sắc Việt tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo Tiền Phong là đơn vị sở hữu bản quyền và chủ trì tổ chức.

Các thí sinh trình diễn áo dài tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Phát biểu khai mạc đêm chung khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh: “Hải Phòng là một thành phố tươi đẹp, năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn ra biển lớn. Tinh thần ấy cùng gặp gỡ với chủ đề “Miền hương sắc” của Hoa hậu Việt Nam 2026 - cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hôm nay: Hiện đại, có tri thức, có chiều sâu văn hóa và biết trân quý những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc. Trên sân khấu chung khảo toàn quốc, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước”.

Phần thi trình diễn áo tắm thể hiện vẻ đẹp hình thể của các cô gái.

Tại đêm thi, 53 thí sinh đọ sắc, tranh tài để giành suất vào chung kết. 53 thí sinh đã trình diễn trang phục áo dài, áo tắm. Sau đó, Ban giám khảo chọn ra 32 thí sinh tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội.

Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại quảng trường biển thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế của sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vươn lên và nở rộ, gợi vẻ nữ tính, thanh lịch, nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Các thí sinh thuộc top 32 trình diễn trang phục dạ hội.

Một số thí sinh được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ban giám khảo đánh giá thí sinh qua các phần thể hiện trong đêm chung khảo và quá trình tham gia cuộc thi. Tại đêm thi đã công bố 25 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết.

Dự kiến, đêm chung kết chọn ra Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức vào tháng 11 tại TP Hải Phòng.