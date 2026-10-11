Hà Nội: Sôi động giải chạy vì một cộng đồng không khói thuốc và tương lai xanh

Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" diễn ra sáng 11/10 tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 2.000 vận động viên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng ngày 11/10/2026, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức thành công Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh."

Sự kiện thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 2.000 vận động viên đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Y tế, các đơn vị cùng đông đảo nghệ sĩ và người dân trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng tinh thần khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Cùng nhau chinh phục cự ly gần 3km quanh hồ Thiền Quang, các vận động viên không chỉ rèn luyện thể chất mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh."

Từ đường chạy ở Công viên Thống Nhất, thông điệp của giải được kỳ vọng tiếp tục hiện diện trong mỗi ngôi nhà, tại nơi làm việc, nơi công cộng và trong những nhóm cùng duy trì thói quen vận động. Đó là cách để một hoạt động thể thao không chỉ tạo nên trải nghiệm trong một buổi sáng, mà còn góp phần bồi đắp lựa chọn sống lành mạnh lâu dài.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc lá.

Bên cạnh không gian đường chạy sôi động, sự kiện còn mở ra chuỗi hoạt động trải nghiệm thuộc Ngày hội "Phụ nữ khỏe đẹp và Hành trình xanh" diễn ra đến hết ngày 12/10/2026, mang tới cho công chúng những góc tư vấn sức khỏe hữu ích cùng phong cách sống xanh bền vững./.