Giải bóng chuyền hơi nông dân Bắc Ninh tranh Cúp “Bông lúa vàng” lần thứ I

Ngày 11/10, tại Nhà thi đấu Thể thao thành phố Bắc Ninh, khu đô thị phía Nam (phường Bắc Giang), Hội Nông dân thành phố tổ chức Giải bóng chuyền hơi nông dân tranh Cúp “Bông lúa vàng” lần thứ I năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành phố Bắc Ninh và Hội Nông dân trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Dự và động viên giải có các đồng chí: Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội: Nguyễn Văn Phan, Trưởng ban Công tác nông dân Trung ương; Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng ban Công tác nông dân Trung ương. Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBND thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: Thể dục, thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và còn là phương thức tập hợp, đoàn kết hội viên, củng cố tổ chức Hội. Giá trị của giải đấu không chỉ ở kết quả thắng, thua mà còn thể hiện qua tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, gắn bó giữa cán bộ, hội viên nông dân các xã, phường.

Đồng chí đề nghị các vận động viên chấp hành nghiêm luật và điều lệ giải, thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng; tổ trọng tài điều hành khách quan, công tâm, chính xác; các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần để giải đấu diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực sự trở thành ngày hội thể thao của cán bộ, hội viên nông dân.

Một pha bóng hấp dẫn trong trận thi đấu giữa các đội tại giải.

Tham dự giải có 10 đội bóng đại diện cho 10 cụm thi đua với 100 vận động viên là cán bộ, hội viên nông dân từ 40 - 60 tuổi đang công tác, sinh hoạt tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. Các đội thi đấu theo thể thức bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp (đội hình gồm 3 nam và 2 nữ trên sân). Ban Tổ chức chia 10 đội thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn 4 đội xuất sắc nhất vào thi đấu bán kết và chung kết.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, kịch tính, thu hút đông đảo hội viên nông dân và Nhân dân đến cổ vũ. Giải được phát trực tiếp trên Fanpage Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, góp phần đưa hoạt động Hội đến gần hơn với hội viên và Nhân dân, lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong tổ chức Hội.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất - Cúp vô địch “Bông lúa vàng”; 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các cơ sở Hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.