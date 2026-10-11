Chương trình nghệ thuật đã tái hiện truyền thống hào hùng của Lực lượng vũ trang Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tối 10/10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2026), tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng, công phu, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, từ mùa Thu Cách mạng năm 1945, những ngày Hà Nội kháng chiến, 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô mùa đông năm 1946, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đến hình ảnh người lính trong thời bình.

Không gian nghệ thuật của đêm diễn được dàn dựng công phu, mạch lạc qua 3 chương: “Hà Nội đứng lên”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” và “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng”.

Đông đảo công chúng đến thưởng thức chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở đầu chương trình, chương I “Hà Nội đứng lên” với những ca khúc như: “Du kích ca”, “19 tháng 8”, “Người Hà Nội” và những hoạt cảnh sân khấu đã tái hiện những dấu mốc quan trọng trên hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tiếp nối mạch lịch sử, chương II “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” tập trung tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Thủ đô qua các thời kỳ. Những ca khúc như “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Đi giữa lòng dân” góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Chương III “Hà Nội-Nơi bình yên tỏa sáng” hướng đến một thành phố hòa bình, văn minh, hiện đại, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng trách nhiệm, sự cống hiến của lực lượng vũ trang và sự chung tay của mỗi người dân.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và các nghệ sĩ nổi tiếng của Hà Nội. Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Khép lại chương trình, liên khúc “Hát mãi khúc quân hành-Vì nhân dân quên mình” như lời tri ân gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

“80 năm-Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân.

Chương trình góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.