Sắc vàng no ấm
Những ngày thu, các triền đồi ở xã Cao Phong, Thượng Cốc, Vân Sơn đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Trong nắng thu dịu nhẹ, những thửa ruộng vàng trải dài theo sườn đồi, tạo nên bức tranh mùa vàng trù phú, báo hiệu một mùa no ấm.
Từ những thửa ruộng uốn lượn theo triền đồi đến những bản làng nép mình bên sườn núi, tất cả hòa quyện tạo nên khung cảnh bình yên, thơ mộng, đậm đà bản sắc miền quê vùng cao. Không chỉ mang vẻ đẹp đặc trưng của mùa lúa chín, sắc vàng nơi đây còn trở thành điểm check-in hấp dẫn, thu hút du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa thiên nhiên tươi sắc.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/sac-vang-no-am-263590.htm