Chư Đăng Ya vào mùa vàng, thiếu nữ Jrai ở Gia Lai khoe nét duyên

Đặc sắc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai

Những ngày tháng 11, núi lửa Chư Đăng Ya (Gia Lai) khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ khi hoa dã quỳ bung nở dọc triền núi, men theo những con đường đất đỏ và len giữa màu xanh của cây cỏ đại ngàn.

Từ chân núi lên những sườn cao, từng vạt hoa nối nhau trải dài, những bông dã quỳ vàng óng đua nhau vươn về phía nắng, cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió, tạo thành những dải màu rực rỡ nổi bật giữa nền đất bazan nâu đỏ và bầu trời xanh thẳm.

Có nơi, hoa mọc ken dày thành từng thảm vàng miên man, có nơi lại e ấp bên lối đi, ven nương rẫy hay nép mình dưới những tán cây, khiến cả vùng núi lửa như bừng tỉnh sau những ngày mưa.

Không chỉ có hoa dã quỳ, nụ cười rạng rỡ, thân thiện và hiếu khách của thiếu nữ Jrai là một trong những lý do khiến hàng ngàn du khách về hội ngộ mùa lễ hội miền cao nguyên Gia Lai.

Trang phục thổ cẩm truyền thống của người Jrai hòa quyện hoàn hảo với sắc vàng miên man của hoa cỏ.

Đôi mắt trong veo cùng nụ cười e ấp của thiếu nữ bên hoa dã quỳ

Vẻ đẹp khỏe khoắn, mộc mạc mà tràn đầy sức sống của những thiếu nữ làm bừng sáng cả một vùng trời Tây Nguyên, nét văn hóa bản địa lâu đời.

Ngoài chiêm ngưỡng hoa dã quỳ, đến làng Ia Gri thời điểm này, du khách sẽ được tham gia chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya chính thức khai mạc tại nhà rông chính của làng Ia Gri ngày 30/10.

Đến làng Ia Gri hòa mình vào nhịp thở văn hóa của người Jrai, một không gian đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Tiếng cồng chiêng đánh lên giữa nhà rông chính của người Jrai, vang vọng khắp ngọn núi Chư Đang Ya. Những bước chân nện đất của đàn ông lực lưỡng, những nhịp múa xoang nhịp nhàng của những thiếu nữ trong sắc màu thổ cẩm rực rỡ níu chân du khách.

Những nghi thức của cộng đồng người Jrai được tổ chức chỉn chu, thành kính trong lễ cúng nhà rông, tái hiện trọn vẹn nét đẹp văn hóa và đời sống tinh thần thiêng liêng từ bao đời nay.

Điểm đặc biệt, trang trọng của dịp lễ hội năm nay khánh thành chiếc nhà rông nguyên bản của làng Ia Gri.

Theo ông Anh Pyưi, Trưởng thôn Ia Gri, để có được tuần lễ hoa dã quỳ bên núi lửa chư Đang Ya trọn vẹn, lực lượng cán bộ địa phương đã đến từng nhà vận động bà con không ngắt hái hoa dã quỳ dọc các trục đường chính để giữ cảnh quan chung cho du khách thưởng lãm.

Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho hay, địa phương tự hào sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, đồi chè xanh mát, hàng thông trăm tuổi cùng các làng nghề truyền thống. Chuỗi hoạt động lễ hội là cầu nối quảng bá du lịch và tạo cơ hội giao lưu, chung tay bảo tồn văn hóa dân tộc và vẻ đẹp tự nhiên nhất của ngọn núi lửa Chư Đang Ya.

Núi Chư Đăng Ya được người dân coi như “nóc nhà” và người mẹ che chở, nuôi dưỡng cuộc sống của buôn làng người Jrai từ bao đời nay. Sự mộc mạc, hiếu khách cùng ý thức bảo vệ thiên nhiên của người Jrai gắn liền với các phong tục tập quán, lễ hội truyền thống càng làm tăng thêm nét quyến rũ, văn minh cho mùa lễ hội hoa năm nay.