Lễ Các Đẳng của người Công giáo ở xóm đạo Tha La

Lễ Các Đẳng, còn gọi là Lễ Các Đẳng Linh Hồn hay Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày 2/11 hằng năm. Đây là một ngày lễ mang ý nghĩa đặc biệt về lòng hiếu thảo, sự tưởng nhớ người đã khuất và niềm tin vào sự sống đời đời.

Trong hai ngày 1-2/11, hàng nghìn giáo dân xóm đạo Tha La (Trảng Bàng, Tây Ninh) mang hoa, nến đến Đất thánh, thắp sáng các phần mộ, cùng cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và những người thân đã qua đời.

Chị Trần Thị Kim Loan cùng gia đình dọn dẹp các phần mộ, mua hoa tươi và thắp nến tưởng nhớ người thân đã khuất. Chị cho biết, ngoài dịp Lễ Các Đẳng, gia đình còn trở lại nghĩa trang vào ngày mùng 2 Tết để thăm viếng, tưởng nhớ người thân.

Theo giáo lý Công giáo, người còn sống cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đặc biệt là những linh hồn đang trong tình trạng thanh luyện, để họ sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Thiên Chúa.

Hai ngày lễ liên tiếp có ý nghĩa khác nhau. Ngày 1/11 là Lễ Các Thánh nhằm tôn kính tất cả các thánh đang hưởng hạnh phúc thiên đàng. Ngày 2/11 là Lễ Các Đẳng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Trên bàn Thánh giữa nghĩa trang, cha sở Antôn cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

Hàng nghìn người thành kính viếng phần tro cốt thân nhân của mình, chung tâm tình cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn”.

Nhiều người không giấu được xúc động, lặng lẽ rơi nước mắt bên phần mộ người thân. Không gian nghĩa trang chìm trong ánh nến, vừa trang nghiêm, linh thiêng, vừa đong đầy tình cảm gia đình và nỗi nhớ những người đã khuất.

Trên mỗi phần mộ có một hoặc nhiều ngọn nến, tùy theo từng gia đình. Ánh nến lung linh giữa những hàng mộ tạo nên khung cảnh đặc biệt trong đêm cầu nguyện.

Cha sở Antôn thực hiện nghi thức vảy nước thánh, cầu nguyện cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Sau thánh lễ, anh Thi Văn Trung thổi kèn bên phần mộ ông bà. Tiếng kèn trầm buồn, chậm rãi vang lên giữa nghĩa trang như lời cầu nguyện dành cho những người đã khuất.

Anh cho biết, gia đình khoảng 20 người từ nhiều nơi xa cùng trở về họp mặt, thắp nến tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Dịp này cũng là cơ hội để anh chị em trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau.

Dù đêm đã muộn, nhiều gia đình vẫn nán lại bên các phần mộ, thành kính thắp nến và cầu nguyện.

Xóm đạo Tha La (xã Trảng Bàng, Tây Ninh) được hình thành từ giữa thế kỷ 19, hiện có hơn 5.000 giáo dân sinh sống. Đây là một trong những cộng đồng Công giáo có lịch sử lâu đời tại Tây Ninh, gắn với những tín đồ Công giáo đầu tiên trên vùng đất Trảng Bàng. Đây cũng là một trong những địa bàn có lịch sử hình thành và phát triển Công giáo sớm ở miền Đông Nam Bộ.