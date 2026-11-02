Gen Z HUTECH đưa tơ lụa Việt lên sân khấu, kể chuyện “phá kén” tuổi trẻ

Chương trình là dự án thuộc học phần “Tổ chức sự kiện”, do sinh viên Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế và Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn thực hiện, thu hút hơn 200 khách mời tham dự.

Sự kiện mượn hình tượng con tằm để kể câu chuyện về khát vọng trưởng thành của tuổi trẻ

Để đưa chất liệu truyền thống lên sân khấu bằng góc nhìn gần gũi với Gen Z, nhóm đã tìm hiểu vòng đời của tằm cùng các công đoạn nhả tơ, tạo kén, kéo sợi, dệt lụa và hoàn thiện sản phẩm. Lá dâu, kén tằm và tơ lụa Việt sau đó được chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu, không gian trưng bày, trang phục và hệ thống hình ảnh xuyên suốt chương trình.

Mạch nội dung gồm ba hồi “Phá kén - Rào cản - Bật sắc”, kết hợp kịch, âm nhạc, vũ đạo, video và trình diễn thời trang. Trung tâm câu chuyện là An, cô gái 18 tuổi đam mê thiết kế nhưng vấp phải sự phản đối của cha vì ông lo con sẽ rời bỏ nghề tơ gia truyền. Những khoảng cách dần được tháo gỡ, khi người cha học cách tôn trọng lựa chọn của con, còn An quyết định đưa tơ lụa quê hương vào hành trình sáng tạo của mình.

Nhân vật An đại diện cho lớp người trẻ dám bước khỏi chiếc “kén” an toàn

Cách giải quyết mâu thuẫn làm rõ thông điệp: “Phá kén không phải là rời bỏ cội nguồn, mà là mang cội nguồn ấy cất cánh đến một bầu trời rộng lớn hơn”. Qua cách kể của sinh viên, truyền thống không đứng yên trong ký ức mà có thể tiếp tục hiện diện bằng tư duy, thẩm mỹ và tiếng nói của thế hệ mới.

Các tiết mục kịch, âm nhạc, vũ đạo,… được đan xen khéo léo, tạo nên mạch kể giàu cảm xúc

Tinh thần ấy được mở rộng tại khu trải nghiệm “Hành trình tơ lụa”, giới thiệu quá trình hình thành sản phẩm, cùng hoạt động “Dệt lời yêu thương”, nơi người tham dự viết ra những điều chưa kịp bày tỏ. Phần trình diễn thời trang cuối chương trình tạo điểm nối giữa vẻ đẹp tơ lụa truyền thống và hơi thở hiện đại, hoàn thiện câu chuyện về sự tiếp nối văn hóa.

Phần trình diễn thời trang tạo điểm nối giữa vẻ đẹp tơ lụa truyền thống và hơi thở hiện đại

Phía sau sân khấu là gần hai tháng làm việc của hơn 50 sinh viên, tự tay hoàn thiện toàn bộ chương trình: xây dựng kịch bản, thiết kế nhận diện, truyền thông, tìm kiếm đơn vị đồng hành, chuẩn bị đạo cụ, vận hành kỹ thuật,… Khối lượng công việc lớn cùng áp lực tiến độ đã biến dự án thành bài thực hành nghề nghiệp thiết thực, rèn cho sinh viên khả năng điều phối, quản trị thời gian, xử lý tình huống và phối hợp tập thể.

“Đào tạo thực chiến tạo điều kiện để sinh viên hình thành tư duy nghề nghiệp và năng lực tự chịu trách nhiệm. Khi kiến thức được kiểm chứng bằng sản phẩm thật, mỗi dự án học tập sẽ trở thành nền tảng để các em tự tin thích ứng với môi trường làm việc.” - PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn nhấn mạnh.