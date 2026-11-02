Gần 30.000 người xếp hàng chờ nhận vé

Từ 14h ngày 2/11, ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Rock Concert mới phát vé cho người dân. Tuy nhiên, từ khoảng 12h, đã có hàng nghìn người tập trung tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên chờ đến giờ phát vé.

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Chị Nguyễn Thị Tâm trú tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) cho biết cùng nhóm bạn đến sân vận động lúc 13h nhưng nhiều người đã có mặt từ trước. "Chúng tôi sợ hết vé nên đi sớm. Phải vạ vật chờ đến giờ nhưng ai cũng háo hức, bởi sắp được gặp thần tượng của mình".

Đúng 14h, vé chương trình được phát. Người dân lần lượt vào khu vực check-in, trình căn cước công dân để nhận vé.

Sau khi nhận vé, do vị trí chỗ ngồi khác nhau nên nhiều người tìm cách cho nhau.

Nhóm bạn trẻ vui mừng khoe những tấm vé đã được nhận.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ

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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết chương trình nghệ thuật đặc biệt Rock Concert diễn ra vào tối ngày 2/11 tại sân vận động Thái Nguyên. Toàn bộ khoảng 30.000 vé được phát miễn phí cho người dân.

Càng về chiều, lượng người đổ về sân vận động tỉnh Thái Nguyên để nhận vé ngày càng đông.