Món bánh xưa nhà nghèo ăn thay bữa, nay thành đặc sản nổi tiếng giá tới 100.000 đồng/kg, người thích phố thích mê

Từng là món ăn của nhà nghèo, nay trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, bánh đúc là món ăn giản dị, gắn liền với những phiên chợ quê, gánh hàng rong và gian bếp gia đình. Không cần nguyên liệu đắt đỏ, chỉ từ bột gạo cùng một số thành phần quen thuộc, người dân đã có thể chế biến thành món ăn mềm dẻo, chắc bụng. Vào những năm tháng đời sống còn khó khăn, bánh đúc thường được lựa chọn bởi cách làm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của nhiều gia đình.

Ngày trước, ở các vùng quê miền Bắc, bánh đúc thường được làm thành từng mẻ lớn, đổ ra mâm hoặc khuôn rồi để nguội. Khi ăn, người ta cắt bánh thành miếng nhỏ, chấm cùng tương bần hoặc ăn kèm lạc rang, dưa góp. Hương vị thanh nhẹ của bột gạo hòa với vị đậm đà của nước chấm tạo nên món quà quê mộc mạc. Với nhiều người, bánh đúc không chỉ là thức ăn lót dạ mà còn gợi nhớ những buổi chợ sớm và bữa quà chiều thời thơ ấu.

Nguyên liệu làm bánh đúc truyền thống tương đối đơn giản, chủ yếu là bột gạo và nước. Tùy cách chế biến, người làm có thể sử dụng thêm nước vôi trong với tỷ lệ phù hợp để tạo độ chắc và kết cấu đặc trưng cho bánh. Bột được hòa đều rồi nấu trên bếp, khuấy liên tục cho đến khi chín, sánh đặc và dẻo mịn. Công đoạn này đòi hỏi sự kiên nhẫn bởi nếu khuấy không đều, bột dễ bị vón cục hoặc bén đáy nồi.

Khi đạt yêu cầu, bánh đúc thường có màu trắng ngà, bề mặt mịn và độ mềm dẻo vừa phải. Bánh ngon không quá cứng nhưng cũng không nhão, khi ăn cảm nhận được vị thơm nhẹ của gạo. Tuy nguyên liệu không cầu kỳ, người làm vẫn phải có kinh nghiệm điều chỉnh lượng nước, nhiệt độ và thời gian khuấy. Chính những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại quyết định chất lượng của từng mẻ bánh.

Khi đời sống ngày càng đủ đầy, bánh đúc không còn giữ vai trò là món ăn giúp no bụng trong những ngày thiếu thốn. Thay vào đó, món ăn trở thành một phần ký ức ẩm thực, được nhiều người tìm lại bởi hương vị quen thuộc. Tại các thành phố, bánh đúc xuất hiện ở quán ăn vặt, cửa hàng đặc sản và các gian hàng trực tuyến. Nhiều nơi còn đóng hộp, chia thành từng phần nhỏ để thuận tiện cho việc mua mang về hoặc đặt giao tận nhà.

Trên các chợ mạng, bánh đúc được rao bán với mức giá khoảng 50.000–100.000 đồng/kg, tùy loại và nơi cung cấp. Đây là mức giá tham khảo của một số sản phẩm bán sẵn, không phải giá cố định cho tất cả các loại bánh đúc trên thị trường. Sự thay đổi về cách bán và hình thức chế biến cho thấy món ăn từng rất đỗi bình dân vẫn có chỗ đứng trong đời sống ẩm thực hiện đại.

Từ bánh đúc lạc chấm tương đến bánh đúc nóng, bánh đúc ngọt nước cốt dừa

Một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của bánh đúc là sự phong phú trong cách chế biến. Dù cùng mang một tên gọi, mỗi vùng miền lại có công thức và cách thưởng thức riêng, tạo nên những hương vị khác biệt. Có loại bánh ăn nguội, có loại dùng nóng, có món thiên về vị mặn và cũng có phiên bản ngọt béo như một món tráng miệng. Nhờ đó, bánh đúc có thể phù hợp với nhiều khẩu vị và thời điểm trong ngày.

Ở miền Bắc, bánh đúc lạc là phiên bản quen thuộc với nhiều người. Những hạt lạc được cho vào trong quá trình nấu, nằm xen kẽ giữa lớp bánh trắng mềm, tạo vị bùi và độ giòn nhẹ khi thưởng thức. Bánh thường được cắt thành miếng vừa ăn rồi chấm cùng tương bần. Sự kết hợp giữa vị thanh của bột gạo, vị béo bùi của lạc và hương thơm đậm đà của tương tạo nên nét đặc trưng khó nhầm lẫn.

Nếu bánh đúc lạc thường được thưởng thức khi nguội, bánh đúc nóng lại đặc biệt hấp dẫn vào những ngày trời se lạnh. Phần bánh được nấu mềm, sánh dẻo, múc ra bát khi còn nóng hổi. Bên trên là thịt lợn băm xào cùng mộc nhĩ, hành phi và rau thơm, sau đó chan thêm nước mắm pha vừa miệng. Khi ăn, thực khách cảm nhận được vị mềm của bánh hòa cùng nhân thịt đậm đà, mộc nhĩ giòn nhẹ và mùi thơm của hành phi.

Tại một số địa phương miền núi, bánh đúc ngô lại mang hương vị riêng nhờ nguyên liệu chính là hạt ngô xay. Bánh có màu vàng tự nhiên, vị bùi và kết cấu dẻo chắc, khác với bánh đúc làm từ bột gạo. Tùy tập quán địa phương, món ăn có thể được dùng cùng nước chấm hoặc các món ăn kèm. Đây cũng là một ví dụ cho thấy bánh đúc được biến tấu linh hoạt dựa trên những nguyên liệu sẵn có ở từng vùng.

Trong khi đó, bánh đúc ngọt ở miền Nam lại hấp dẫn bởi vị béo của nước cốt dừa. Bánh có thể mang màu trắng hoặc xanh lá dứa, kết cấu mềm dai, thường được ăn cùng nước đường thốt nốt hoặc nước đường nấu gừng. Một số nơi còn thêm mè rang, đậu phộng để tăng hương vị. Khác với bánh đúc lạc chấm tương hay bánh đúc nóng nhân thịt, phiên bản này giống một món quà ngọt, thích hợp dùng vào bữa xế.

Ngoài những cách chế biến phổ biến, bánh đúc còn có nhiều biến thể khác tùy theo khẩu vị và thói quen ăn uống. Người thích món mặn có thể lựa chọn bánh đúc nhân thịt, hành phi, trong khi người chuộng hương vị nhẹ nhàng thường tìm đến bánh đúc truyền thống. Sự đa dạng này góp phần giúp món ăn duy trì sức hút dù đã xuất hiện trong đời sống người Việt từ lâu.

Ngày nay, việc mua bánh đúc cũng thuận tiện hơn trước. Bên cạnh các gánh hàng rong và quán ăn lâu năm, người tiêu dùng có thể đặt mua bánh đúc làm sẵn trên mạng, lựa chọn loại phù hợp với sở thích. Tuy nhiên, với những sản phẩm có nhân thịt hoặc nước cốt dừa, người mua cần chú ý điều kiện bảo quản, thời gian sử dụng và nguồn gốc nơi bán để bảo đảm chất lượng.

Từ món ăn giản dị của những ngày thiếu thốn, bánh đúc đã trở thành thức quà mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt Nam. Dù được biến tấu thành nhiều phiên bản khác nhau, hương vị mềm dẻo, thơm bùi đặc trưng vẫn là yếu tố khiến món ăn được yêu thích. Với người từng lớn lên cùng những phiên chợ quê, bánh đúc là một phần ký ức, còn với nhiều thực khách trẻ, đây lại là món đặc sản dân dã đáng để khám phá.