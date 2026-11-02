'Âm nhạc cuối tuần' lan tỏa sắc màu văn hóa giữa lòng Hà Nội

Mở đầu chương trình, ca sĩ Minh Thu thể hiện ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son. Với giai điệu tha thiết, ca từ giàu chất thơ, tác phẩm gợi lên vẻ đẹp dịu dàng của Hà Nội qua vòng tuần hoàn của thiên nhiên và sắc hoa. Trong không gian Nhà Bát Giác giữa tiết trời cuối thu, ca khúc càng khơi gợi tình yêu dành cho thành phố qua những hình ảnh thân thuộc, bình dị.

Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu “Nhớ về Hậu Giang” - sáng tác của NSƯT Quyền Văn Minh, đưa khán giả đến với sắc thái âm nhạc mang âm hưởng miền sông nước Nam Bộ. Những giai điệu Việt Nam tạo điểm khởi đầu gần gũi trước khi hành trình nghệ thuật được mở rộng với các tác phẩm Jazz quốc tế.

"Âm nhạc cuối tuần" mang đến cho người dân và du khách hành trình thưởng thức nghệ thuật đa sắc, kết nối những giai điệu về Hà Nội với các tác phẩm Jazz kinh điển của thế giới. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Dưới sự biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm tiêu biểu như “Yardbird Suite” của Charlie Parker, “Misty” của Erroll Garner, “Autumn Leaves” của Joseph Kosma. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng, từ tinh thần ngẫu hứng đặc trưng của Jazz đến những giai điệu trữ tình, sâu lắng.

Sự đa dạng tiếp tục được thể hiện qua “Summertime” của George Gershwin và “Bye Bye Blackbird” của Ray Henderson, do ca sĩ Thủy Bùi trình bày với phần lời Việt. Trong khi đó, “Desafinado” của Antônio Carlos Jobim, “Samba de Orfeu” của Luiz Bonfá và “Tuxedo Junction” của Hawkins - Johnson mang đến những màu sắc âm nhạc khác biệt. Khép lại chương trình, “Tequila” của Daniel Flores tạo không khí sôi động, vui tươi.

Việc kết hợp các sáng tác Việt Nam với những tác phẩm Jazz quốc tế không chỉ mở rộng trải nghiệm thưởng thức mà còn tạo nên không gian giao lưu văn hóa cởi mở. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận những dòng nhạc đa dạng, trong khi bản sắc âm nhạc và tình yêu dành cho Hà Nội vẫn được đặt ở vị trí trung tâm.

Chương trình thu hút đông đảo người dân. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Được tổ chức vào chiều Chủ nhật hằng tuần tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, “Âm nhạc cuối tuần” hướng nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng thông qua không gian biểu diễn mở. Không cần đến những khán phòng chuyên biệt, người dân và du khách vẫn có thể thưởng thức âm nhạc ngay giữa lòng thành phố.

Những hoạt động định kỳ như vậy góp phần tạo thêm điểm hẹn văn hóa, làm sinh động không gian công cộng và nâng cao khả năng tiếp cận nghệ thuật của công chúng. Từ những giai điệu thân thuộc về Hà Nội đến âm hưởng Jazz thế giới, chương trình tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và cởi mở trong giao lưu, hội nhập văn hóa.