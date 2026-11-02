Tour đêm tại đền Ngọc Sơn: Đánh thức di sản, tái hiện câu chuyện ngàn năm

Thông tin giới thiệu chương trình nghệ thuật “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” tại khu di tích đền Ngọc Sơn, Hà Nội

Hình ảnh thầy đồ cùng với các thi sĩ khấn cầu trời đất trước Đài Nghiên - Tháp Bút ở đền Ngọc Sơn

Người hướng dẫn trong trang phục truyền thống đón khách tại khu vực cổng ngoài (nghi môn) bên cạnh bức tường đắp nổi hình ảnh Bạch Hổ, một trong những linh thú bảo vệ sinh khí và trấn trạch theo quan niệm xưa

Lối dẫn vào khu vực di tích được thắp sáng bằng ánh đèn đỏ, tạo không gian huyền ảo giữa những tán cổ thụ lâu năm

Cầu Thê Húc lung linh trong hệ thống ánh sáng nghệ thuật, mở ra không gian trình diễn giàu tính thị giác giữa lòng hồ Hoàn Kiếm

Giữa không gian lung linh ánh đèn, hình ảnh nghệ sĩ trình diễn trên cầu Thê Húc mang đến cho du khách những trải nghiệm thị giác ấn tượng

Giữa không gian lung linh ánh đèn, hình ảnh nghệ sĩ trình diễn trên cầu Thê Húc mang đến cho du khách những trải nghiệm thị giác ấn tượng

Dòng người nối nhau trên cầu Thê Húc dưới ánh đèn đỏ rực, cho thấy sức hút của không gian di tích về đêm

Trong tour đêm tại đền Ngọc Sơn, chiếc thuyền rồng rực rỡ ánh đèn lướt trên mặt hồ Hoàn Kiếm, mô phỏng lại điển tích Vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa Thần

Khoảnh khắc vua Lê Lợi hoàn gươm cho Rùa Thần đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách

Các tư liệu, hình ảnh về Hà Nội xưa được giới thiệu trong khu vực trưng bày, giúp công chúng tìm hiểu những dấu mốc lịch sử của Thủ đô

Ngai vàng được trưng bày trong không gian trang nghiêm, nổi bật với những đường chạm khắc tinh xảo

Ngai vàng được trưng bày trong không gian trang nghiêm, nổi bật với những đường chạm khắc tinh xảo

Tiêu bản rùa được trưng bày trong không gian giới thiệu lịch sử hồ Hoàn Kiếm, gợi nhắc truyền thuyết về Hồ Gươm và hình tượng rùa thiêng trong văn hóa Việt Nam

Tiêu bản rùa được trưng bày trong không gian giới thiệu lịch sử hồ Hoàn Kiếm, gợi nhắc truyền thuyết về Hồ Gươm và hình tượng rùa thiêng trong văn hóa Việt Nam

Đội nghi lễ với trang phục cổ truyềngóp phần tái hiện không gian văn hóa lịch sử trang trọng

Khu vực Đắc Nguyệt Lâu với kiến trúc mái cong đặc trưng kết hợp với hàng cây xanh được chiếu sáng, tạo nên không gian tâm linh cổ kính giữa lòng thành phố về đêm