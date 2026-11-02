Bắc Sơn rực rỡ mùa vàng

Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng Bắc Sơn như một bức tranh thiên nhiên nổi bật với những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, núi non trùng điệp, xen giữa là những nếp nhà sàn của người Tày. Sắc vàng của mùa lúa hòa cùng màu xanh của núi rừng tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng đất Bắc Sơn. Nơi đây có địa hình bằng phẳng, rộng lớn, thời tiết thuận lợi quanh năm nên người dân thường gieo trồng hai vụ lúa. Mùa vàng độ cuối tháng 10 cũng là thời điểm Bắc Sơn đón đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá cảnh sắc thiên nhiên và đời sống văn hóa bản địa. Giữa những cánh đồng lúa, Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp ấy đến du khách gần xa.

Bông lúa trĩu hạt, ngả màu vàng óng dưới nắng thu mang vẻ đẹp bình dị của mùa vàng Bắc Sơn. Những bông lúa chín cũng là hình ảnh đặc trưng làm nên sức hấp dẫn của thung lũng Bắc Sơn trong Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm nay.

Những cánh đồng chứa đựng biết bao mồ hôi nhọc nhằn của người nông dân, giờ đây còn “phục vụ” những du khách yêu trải nghiệm nông thôn. Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí mùa vàng trên những cánh đồng lúa.

Những cánh dù lượn rực rỡ sắc màu bay trên nền trời xanh, phía dưới là thung lũng Bắc Sơn trải rộng với những cánh đồng lúa chín vàng óng ả. Từ độ cao lý tưởng, du khách có cơ hội thu vào tầm mắt toàn cảnh núi non trùng điệp, những bản làng bình yên và bức tranh mùa vàng đặc trưng của vùng đất Bắc Sơn. Hoạt động trải nghiệm dù lượn mang đến góc nhìn mới lạ, giúp du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần tạo sức hấp dẫn cho Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026, mở ra thêm những trải nghiệm du lịch khám phá, mạo hiểm gắn với cảnh quan đặc sắc của địa phương.

Lễ hội năm nay hấp dẫn du khách với nhiều hoạt động tái hiện các công đoạn làm ra hạt gạo truyền thống. Trong đó có phần thi giã gạo bằng những công cụ thô sơ. Những hạt thóc được cho vào cối gỗ, giã bằng chày thủ công, sau đó trải qua công đoạn sàng, sảy khéo léo của những người phụ nữ Bắc Sơn để tách trấu, làm sạch hạt gạo. Qua từng nhịp chày, động tác sàng sảy nhịp nhàng, hình ảnh lao động mộc mạc của đồng bào Tày được tái hiện sinh động.

Bánh chưng đen là món ăn truyền thống, đặc sản mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người Tày Bắc Sơn. Trong chương trình lễ hội, khu vực thi gói bánh chưng đen thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ. Các đội thi tập trung bên những mâm nguyên liệu, khéo léo thực hiện từng công đoạn gói bánh trong không khí hào hứng, sôi nổi. Thông qua hội thi, những bí quyết chế biến, cách gói bánh truyền thống được giới thiệu, tái hiện sinh động. Đây cũng là dịp để quảng bá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực địa phương, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho lễ hội.

Trong trang phục truyền thống của người Tày Bắc Sơn, cô gái dịu dàng bên những chiếc bánh chưng đen – món ăn đặc sản mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực địa phương. Tại các phần thi trong khuôn khổ Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026, những người tham gia đều lựa chọn trang phục dân tộc truyền thống, tạo nên không gian đậm sắc màu văn hóa bản địa. Qua đó, lễ hội trở thành dịp để người dân giới thiệu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương đến du khách

Trong khuôn khổ Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026, phần thi gặt lúa bằng những công cụ thô sơ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người tham gia và du khách. Trên thửa ruộng vàng óng, các đội thi khéo léo sử dụng liềm để cắt, lượm thành từng bó lúa, tái hiện công việc thu hoạch quen thuộc của người nông dân. Những động tác gặt lúa tưởng chừng giản đơn nhưng đòi hỏi sự nhanh tay, khéo léo và phối hợp nhịp nhàng. Hoạt động thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân, du khách, góp phần tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi cho ngày hội.

Trên mặt nước trong xanh giữa thung lũng Bắc Sơn, du khách hào hứng trải nghiệm chèo ván đứng (SUP), thong thả ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín vàng trải dài hai bên. Giữa không gian núi non trùng điệp và sắc vàng đặc trưng của mùa thu Bắc Sơn, hoạt động mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Nhiều du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong hành trình khám phá vùng đất này. Trải nghiệm chèo SUP là một trong những hoạt động du lịch góp phần làm phong phú sản phẩm phục vụ du khách trong dịp Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026.

Giữa không gian ngập tràn sắc vàng của những cánh đồng lúa chín, các du khách quốc tế hào hứng dừng chân chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại thung lũng Bắc Sơn. Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, những dãy núi trùng điệp bao quanh cánh đồng cùng nhịp sống bình dị của người dân địa phương tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này. Mùa vàng Bắc Sơn trở thành điểm hẹn để du khách trong nước và quốc tế tìm đến khám phá, trải nghiệm. Sự hiện diện của du khách nước ngoài cũng góp phần cho thấy sức lan tỏa của Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch địa phương.

Đất và người Bắc Sơn đang từng ngày khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam bằng những nét đẹp riêng có của cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người. Trong đó, Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn là điểm nhấn nổi bật. Tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc được các thế hệ người dân Bắc Sơn gìn giữ và trao truyền qua từng nếp nhà, phong tục, tập quán và sinh hoạt đời thường. Qua mỗi mùa lễ hội, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa của cha ông. Đó cũng là cách để những nét đẹp truyền thống tiếp tục được kế thừa, gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.