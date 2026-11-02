Gaeul (IVE) hóa thân thành người dẫn chuyện

Vào ngày 2/11, Starship Entertainment thông báo rằng, Gaeul sẽ tham gia với vai trò người dẫn chuyện trong "Văn học trong sách giáo khoa qua lời kể của thần tượng" (Literature in Textbooks Told by Idols), một loạt nội dung học tập bằng âm thanh do Bộ Giáo dục và EBS phối hợp thực hiện.

Chuỗi nội dung này mang đến cho người nghe 30 tác phẩm tiêu biểu có trong sách giáo khoa Văn học THPT, được truyền tải qua giọng đọc của các nghệ sĩ K-pop, vốn rất gần gũi với học sinh. Đây là một phần của dự án "Lớp học âm thanh cùng thần tượng" (Idol Audio Class), được thiết kế nhằm giúp học sinh tiếp cận các tác phẩm văn học một cách dễ dàng và tự nhiên hơn, từ đó thấu hiểu ý nghĩa ẩn sau mỗi tác phẩm.

Trong dự án này, Gaeul đảm nhận việc đọc tác phẩm "Niềm vui và nỗi buồn nơi công sở" (The Joys and Sorrows of Work) của tác giả Jang Ryu Jin. Lấy bối cảnh tại một công ty công nghệ thông tin (IT) ở Pangyo, câu chuyện khắc họa chân thực những mâu thuẫn và cuộc sống thường nhật của giới văn phòng, đồng thời khám phá ý nghĩa của công việc, các mối quan hệ trong tổ chức, cùng vô vàn cung bậc cảm xúc mà con người trải qua trong quá trình làm việc.

Với chất giọng điềm tĩnh, Gaeul truyền tải các đoạn đối thoại của nhân vật cũng như những khung cảnh chốn công sở, thể hiện một cách tinh tế các sắc thái cảm xúc trong câu chuyện, từ cảm giác thành tựu trong công việc cho đến nỗi đắng cay trước những tình huống bất công.

Dự án này hoàn toàn phù hợp với niềm yêu thích đọc sách vốn đã được biết đến rộng rãi của Gaeul. Thông qua nội dung trên kênh YouTube cá nhân mang tên "Temperature of Gaeul" (tạm dịch: Nhiệt độ của Gaeul), cô thường xuyên chia sẻ các video về chủ đề sách, bao gồm đọc sách, thảo luận về sách, tham quan các triển lãm hay ghé thăm những hiệu sách cũ.

Gaeul cũng không ngừng nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc. Vào tháng Tư vừa qua, cô đã được chọn làm đối tác đồng hành cho chiến dịch "Reading Korea 2026" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng thời tham dự lễ ra mắt chiến dịch này.

Phần đọc tác phẩm "Niềm vui và nỗi buồn nơi công sở" của Gaeul sẽ được cung cấp miễn phí từ 9h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 4/11, trên trang web và ứng dụng giáo dục "Hamkke School".

Trong khi đó, nhóm nhạc IVE vừa hoàn thành các hoạt động quảng bá cho album mới nhất, mang tên Looks Can Kill.