Mốc giao điểm ba nước – Biểu tượng hòa bình, hữu nghị nơi biên cương

Đông đảo du khách dự khai trương các hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Dấu mốc thiêng liêng giữa đại ngàn

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc hiện lên trên đỉnh Khoang La San. Nơi đây không chỉ đánh dấu điểm gặp nhau của ba quốc gia mà còn gửi gắm thông điệp về hòa bình, hữu nghị và sự tôn trọng chủ quyền lãnh thổ.

Ở độ cao 1.866,23m so với mực nước biển, cột mốc thuộc địa phận xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên từ lâu được biết đến với cách gọi thân thuộc: Nơi “một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe”.

Đằng sau cách gọi mộc mạc ấy là một địa danh có ý nghĩa đặc biệt về địa lý, lịch sử và chủ quyền quốc gia. Giữa núi rừng biên cương, cột mốc xác định điểm tiếp giáp lãnh thổ giữa ba nước, thể hiện tinh thần tôn trọng độc lập và quan hệ láng giềng hữu nghị.

Với những người đặt chân tới A Pa Chải, hành trình đến Mốc giao điểm ba nước không đơn thuần là chuyến khám phá vùng đất xa xôi. Đó còn là dịp cảm nhận rõ hơn giá trị thiêng liêng của từng tấc đất biên cương.

Sín Thầu có vị trí đặc biệt khi tiếp giáp cả Trung Quốc và Lào, với tổng chiều dài đường biên giới 69,074km. Trong đó, tuyến giáp Trung Quốc dài 40,861km, với 17 mốc; tuyến giáp Lào dài 28,213km, với 10 mốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Vị trí ấy đặt lên vai chính quyền, lực lượng chức năng và đồng bào các dân tộc Sín Thầu trách nhiệm giữ gìn đường biên, mốc giới, đồng thời xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Rất nhiều du khách tự hào khi đặt tay lên cột mốc thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Ở vùng đất này, biên giới không chỉ hiện diện trên bản đồ hay những cột mốc giữa núi rừng mà còn gắn với bản làng, nương rẫy và cuộc sống thường ngày của người dân.

Bởi vậy, bảo vệ chủ quyền không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự đồng hành của cộng đồng. Mỗi người dân am hiểu địa bàn, chấp hành pháp luật đều góp phần giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.

Đảng bộ xã Sín Thầu xác định công tác bảo vệ đường biên, mốc giới phải gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Từ ý nghĩa ấy, Mốc giao điểm ba nước còn mang giá trị giáo dục truyền thống, nhắc nhở mỗi thế hệ về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và trân trọng những thành quả của hòa bình.

Du khách thập phương chinh phục Cột mốc thiêng liêng, nơi "con gà gáy, ba nước nghe chung".

Nơi tình hữu nghị được vun đắp

Nếu Mốc giao điểm ba nước là dấu ấn của chủ quyền lãnh thổ thì những hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các địa phương giáp biên lại thể hiện sinh động giá trị của hòa bình, hữu nghị.

Những năm qua, xã Sín Thầu duy trì quan hệ láng giềng với các địa phương thuộc Trung Quốc và Lào, tăng cường phối hợp quản lý biên giới, thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng dân cư.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, địa phương duy trì quan hệ hữu nghị với trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam. Hoạt động hợp tác hướng đến bảo vệ đường biên, mốc giới, giao lưu văn hóa, thương mại, y tế và bảo vệ môi trường.

Mới đây, ngày 25/10/2026, tại khu vực cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, lãnh đạo xã Sín Thầu làm việc với đoàn đại biểu huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), do ông Châu Hồng Vĩ - Phó huyện trưởng làm đại diện.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Sín Thầu thông tin, hai bên trao đổi việc xác định vị trí đánh dấu đường biên giới, phối hợp triển khai và giám sát các công trình kết nối cửa khẩu.

Cũng theo ông Thắng, dự án hạ tầng phục vụ hoạt động cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú đã được tỉnh Điện Biên phê duyệt với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026-2027. Dự án hướng tới hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế vùng biên.

Những hoạt động phối hợp cụ thể cho thấy, tình hữu nghị không chỉ được vun đắp qua các cuộc gặp gỡ mà còn thể hiện ở sự tôn trọng, tin cậy và trách nhiệm chung trong quản lý đường biên giới.

Với nước bạn Lào, xã Sín Thầu chú trọng duy trì quan hệ hữu nghị với các địa phương thuộc tỉnh Phong Sa Lỳ, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường tình đoàn kết giữa các cụm bản giáp biên.

Trên nền tảng hòa bình, ổn định, vùng đất cực Tây đang từng bước phát huy những lợi thế riêng, giới thiệu hình ảnh quê hương đến với bạn bè gần xa.

Năm 2026, xã Sín Thầu tổ chức khai trương hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm ba nước và Cột cờ A Pa Chải. Điểm nhấn là trải nghiệm “Chạm tay vào cột mốc - Chạm đến cực Tây Tổ quốc”, giúp du khách tìm hiểu ý nghĩa của địa danh nơi ba đường biên gặp nhau.

Du khách trải nghiệm tại Cột mốc số 0.

Anh Nguyễn Quang Thuận, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Khi được tận tay chạm vào cột mốc nơi ba quốc gia gặp nhau, tôi có cảm xúc rất khó diễn tả. Trước mắt là núi rừng trùng điệp, còn ngay dưới bàn tay là dấu mốc chủ quyền. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thêm tự hào về Tổ quốc và trân trọng những người đang gìn giữ biên cương”.

Cùng chung cảm xúc, chị Đỗ Hồng Nhung, du khách đến từ Hải Phòng, bày tỏ: “Đặt tay lên cột mốc, tôi nghĩ nhiều đến giá trị của hòa bình. Một điểm gặp nhau giữa ba đường biên nhưng chứa đựng thông điệp đẹp về sự tôn trọng và tình hữu nghị. Chuyến đi giúp tôi hiểu rằng những địa danh biên giới không chỉ đáng tự hào mà còn cần được gìn giữ cho thế hệ mai sau”.

Những cảm nhận ấy cho thấy sức hấp dẫn của A Pa Chải không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ giá trị lịch sử, chủ quyền và thông điệp hòa bình mà địa danh này mang lại.

Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, xã Sín Thầu xác định Mốc giao điểm ba nước là địa danh tiêu biểu để phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Giữa đại ngàn Khoang La San, Mốc giao điểm ba nước vẫn lặng lẽ hiện diện như dấu ấn bền vững của chủ quyền lãnh thổ. Nơi ba đường biên gặp nhau cũng là nơi hội tụ khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa những quốc gia láng giềng.

Từ cột mốc nơi cực Tây Tổ quốc, thông điệp về hòa bình và đoàn kết tiếp tục lan tỏa, để mỗi đường biên không chỉ là ranh giới lãnh thổ mà còn là nhịp cầu nối những cộng đồng cùng hướng tới tương lai ổn định, hữu nghị và phát triển.