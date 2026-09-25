Rực rỡ sắc màu phố lồng đèn Chợ Lớn

Không gian này góp phần giữ nét văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sức hút cho hoạt động du lịch, thương mại tại khu vực phường Chợ Lớn.

Đường Phú Đinh ken đặc dòng người đến tham quan, mua sắm lồng đèn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dưới những dãy lồng đèn rực rỡ treo cao, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đổ về thưởng ngoạn, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa Tết Trung thu ấm áp.

Suốt dọc tuyến phố, bên cạnh những chiếc lồng đèn giấy kiếng truyền thống hình con cá, con thỏ, con gà còn có các mẫu lồng đèn nhựa, lồng đèn điện tử, tạo nên một không gian sống động và đa sắc.

“Dù hiện nay có nhiều loại lồng đèn hiện đại, em vẫn yêu thích những chiếc lồng đèn truyền thống vì nét dễ thương và mộc mạc. Ở đây góc nào lên hình cũng đẹp, đứng ở đâu cũng tạo dáng được”, bạn sinh viên Chu Thị Thiên chia sẻ.

Bạn sinh viên Chu Thị Thiên thích thú với chiếc lồng đèn cá chép dán giấy kiếng truyền thống. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hai du khách đến từ Đức ấn tượng trước sự đa dạng của nhiều mẫu mã lồng đèn được bày bán. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Không chỉ thu hút giới trẻ địa phương, phố lồng đèn Chợ Lớn còn để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách quốc tế. "Tôi tìm thấy địa điểm này qua Google Maps và thực sự rất thích không khí ấm áp, tràn ngập sắc màu của những chiếc lồng đèn được bán ở đây”, chị Emma Aretz (du khách đến từ Đức) chia sẻ.

Để phố lồng đèn Chợ Lớn được lung linh, náo nhiệt vào mỗi dịp trung thu hàng năm là sự gắn bó bền bỉ, tâm huyết của nhiều bà con tiểu thương. Các hộ kinh doanh tại đây vẫn kiên trì bám trụ để giữ gìn một không gian văn hóa độc đáo giữa lòng thành phố ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Liên, một tiểu thương có hơn 16 năm gắn bó với nghề buôn bán lồng đèn, bộc bạch: “Mười mấy năm qua, gia đình tôi vẫn giữ nghề. Tôi chủ yếu bán lẻ các mẫu lồng đèn nhỏ từ 20.000 - 40.000 đồng. Chỉ cần thấy du khách, các cháu nhỏ tìm đến tham quan, vui vẻ chụp hình là mình có thêm động lực rồi”.

Năm nay, phố lồng đèn Chợ Lớn có hơn 30 điểm kinh doanh lồng đèn trải khắp đường Lương Nhữ Học và Phú Đinh. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn cho biết, phố lồng đèn không đơn thuần là nơi diễn ra các hoạt động thương mại, mà còn là một điểm nhấn văn hóa đặc trưng của khu vực Chợ Lớn.

“Phường Chợ Lớn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con kinh doanh các sản phẩm văn hóa truyền thống. Phố lồng đèn Chợ Lớn nằm trong chuỗi liên kết du lịch - văn hóa - thương mại, kết nối với các điểm đến khác của khu vực Chợ Lớn nói chung. Đó cũng là cách thu hút du khách đến trải nghiệm và khám phá”, ông Nguyễn Xuân Trung cho biết thêm.

Hơn 50 năm tồn tại, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (nay là phố lồng đèn Chợ Lớn) trở thành điểm đến quen thuộc và nổi tiếng tại TPHCM mỗi dịp Tết Trung thu. Năm nay, tuyến phố này có hơn 30 điểm kinh doanh lồng đèn kéo dài từ đường Lương Nhữ Học cho đến đường Phú Đinh (phường Chợ Lớn, TPHCM).