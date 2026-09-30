Muốn du lịch tháng 10 nước ngoài thật đáng nhớ: Đừng bỏ qua 5 điểm đến này

Nếu yêu thiên nhiên, mê ẩm thực hay muốn hòa mình vào những lễ hội độc đáo, 5 điểm du dịch đến dưới đây có thể mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ trong tháng này.

New York, Mỹ: Săn mùa thu giữa thành phố không ngủ

Với nhiệt độ khoảng 15 - 17°C, tháng 10 là thời điểm dễ chịu để khám phá New York. Công viên Trung tâm khoác lên mình sắc vàng đặc trưng của mùa thu, trong khi các quán cà phê và nhà hàng trở thành điểm dừng chân lý tưởng sau những buổi dạo phố.

Đây cũng là tháng có nhiều sự kiện văn hóa đáng chú ý. Tuần lễ Off-Broadway (5 - 18/10) mang đến chương trình mua một tặng một cho nhiều vở diễn, trong đó có The Play That Goes Wrong.

Từ ngày 16 - 18/10, Open House New York Weekend mở cửa khoảng 300 địa điểm vốn không thường xuyên đón công chúng. Nếu yêu thích không khí sôi động, New York Burlesque Festival (2 - 4/10) cũng là một lựa chọn thú vị với các màn trình diễn drag và cabaret.

Với nhiệt độ khoảng 15 - 17°C, tháng 10 là thời điểm dễ chịu để khám phá New York

Madagascar: Gặp những “cư dân” đáng yêu của đảo

Tháng 10, Madagascar có nhiệt độ khoảng 24 - 33°C và đang ở những tuần cuối của mùa khô. Đây là thời điểm du lịch hấp dẫn với những ai yêu thiên nhiên và động vật hoang dã.

Tại Vườn quốc gia Isalo, du khách có cơ hội bắt gặp những chú vượn cáo đuôi vòng trong mùa sinh sản. Trong khi đó, các loài tắc kè hoa, thạch sùng và ếch bắt đầu hoạt động trở lại khi mùa xuân đến tại Andasibe-Mantadia và Vườn quốc gia Ranomafana.

Thiên nhiên không phải điểm hấp dẫn duy nhất. Những cây phượng tím tại thủ đô Antananarivo nở rộ, còn Đại lộ Baobab trở nên đặc biệt ấn tượng vào lúc hoàng hôn, khi những thân cây khổng lồ nổi bật trên nền trời rực rỡ.

Loài vượn cáo đuôi vòng vô cùng đáng yêu

Argentina: Mùa xuân rực rỡ ở Patagonia

Tại Patagonia, tháng 10 đánh dấu mùa xuân với nhiệt độ khoảng 14 - 23°C. Đây là thời điểm thích hợp để đi bộ đường dài tại Vườn quốc gia Los Glaciares, nơi những tuyến đường mòn mở cửa trở lại giữa khung cảnh sông băng và đồng cỏ phủ đầy hoa dại.

Những người yêu ẩm thực có thể tìm đến San Carlos de Bariloche để tham dự Bariloche a la Carta (5 - 12/10). Sự kiện quy tụ các lớp học nấu ăn, hoạt động nếm thử và những thực đơn đặc biệt do các đầu bếp nổi tiếng thực hiện.

Trong khi đó, Buenos Aires bước vào mùa hoa phượng tím. Ngày 18/10 cũng là Ngày của Mẹ tại Argentina, thời điểm người dân địa phương thường tìm đến những không gian xanh như vườn hồng Plaza Holanda để tận hưởng một ngày thư thả bên gia đình.

Scotland: Tìm chút huyền bí giữa mùa Halloween

Nếu yêu thích những câu chuyện ma quái, tháng 10 là thời điểm đặc biệt để khám phá Scotland. Ngày 31/10, người dân nơi đây đón Samhuinn, lễ hội cổ của người Gael gắn với mùa thu hoạch và những câu chuyện về thế giới siêu nhiên.

Tại Glasgow, Witchy Bazaar ngày 4/10 mang đến không gian mua sắm với các món đồ mang màu sắc huyền bí. Tại lâu đài Fyvie, những tour khám phá chuyện ma cũng là lựa chọn dành cho những du khách yêu cảm giác mạnh.

Đáng chú ý nhất là Lễ hội lửa Samhuinn tại Calton Hill, Edinburgh, với hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn, đánh trống và trình diễn cùng lửa. Nếu muốn tìm một trải nghiệm yên tĩnh hơn, đảo Skye với những vách đá, hồ nước và thác phủ sương sẽ là điểm dừng chân đầy thi vị. Du khách may mắn còn có thể bắt gặp cực quang đầu mùa tại Rubha Hunish hoặc Glendale.

Lễ hội lửa Samhuinn tại Calton Hill, Edinburgh

Ai Cập: Khám phá di sản cổ đại dưới cái nắng dịu hơn

Nhiệt độ khoảng 26 - 33°C khiến tháng 10 trở thành thời điểm thuận lợi để du lịch khám phá Ai Cập. Cái nóng khắc nghiệt của sa mạc đã dịu bớt, giúp hành trình tham quan các di tích tại Cairo, Luxor hay Aswan dễ chịu hơn.

Du khách có thể ghé Đại Bảo tàng Ai Cập, nơi lưu giữ bộ sưu tập cổ vật Ai Cập lớn nhất thế giới, hoặc đi xa hơn về phía nam đến Abu Simbel.

Đặc biệt, ngày 22/10 là thời điểm diễn ra Lễ hội Mặt trời Abu Simbel. Khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu sâu vào cung thánh của Đại đền Abu Simbel, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng gắn với kiến trúc và tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại.

Mỗi điểm đến du lịch trong tháng 10 mang một sắc thái riêng: từ mùa thu lãng mạn, thiên nhiên hoang dã đến những lễ hội cổ xưa. Dù lựa chọn hành trình nào, đây vẫn là thời điểm thích hợp để tạm rời nhịp sống quen thuộc và dành cho bản thân một chuyến đi mới.