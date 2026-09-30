Lan tỏa những giá trị đẹp từ không gian quen thuộc

Học Bác bắt đầu từ những điều gần gũi

Tại ga metro Thủ Đức (tuyến Bến Thành - Suối Tiên), hành khách có thể bắt gặp một khu trưng bày khá đặc biệt. Ở đó, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí ngay trong khu vực phục vụ hành khách, với hình ảnh, tư liệu, sách báo, tranh vẽ và các ấn phẩm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu vực đọc sách được bố trí kèm các mã QR để người xem tiếp tục tra cứu bằng điện thoại; nội dung còn được thiết kế song ngữ Việt - Anh để khách nước ngoài có thể tìm hiểu.

Với Nguyễn Thị Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM, việc bắt gặp những câu chuyện về Bác ngay trên hành trình đến trường khiến những phút chờ tàu có thêm nội dung để đọc và suy ngẫm. “Khi đi học bằng metro, những lúc chờ tàu em có thể đọc thêm các câu chuyện về Bác”, Hà chia sẻ.

Điểm đáng chú ý là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại nhà ga, nơi người dân thường xuyên đi học, đi làm và di chuyển trong thành phố. Sách, hình ảnh, tư liệu được bố trí trên hành trình hàng ngày, giúp hành khách có thể tranh thủ thời gian chờ tàu để đọc, xem hoặc quét mã QR tìm hiểu thêm.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết chia sẻ, việc đặt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga giúp những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tiếp cận nhiều tầng lớp người dân, trong đó có cả người từ các địa phương khác đến thành phố.

Cách làm này cũng tiếp nối quá trình đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến những địa điểm quen thuộc với người dân tại khu vực Thủ Đức trước đây. Đường Sách TP Thủ Đức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào tháng 12/2023, kết hợp trưng bày, triển lãm hình ảnh, giới thiệu tác phẩm của Bác và các sách viết về Người với mã QR, màn hình chiếu phim tư liệu. Không gian thu hút đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân đến đọc sách, tham quan, tìm hiểu.

Đến tháng 4/2025, trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, phường Bình Thọ (TP Thủ Đức cũ), ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Không gian văn hóa đọc tại Cà phê Đôi Dép, số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố 2. Việc bố trí không gian tại quán cà phê giúp đưa nội dung văn hóa đến gần hơn với sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Từ những mô hình được xây dựng trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, phường Thủ Đức tiếp tục mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các địa điểm phù hợp với đời sống người dân.

Từ khi thành lập ngày 1/7/2025, phường Thủ Đức đã triển khai thêm 12 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng tổng số lên 84. Các không gian được bố trí tại cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo, khu dân cư và địa điểm công cộng. Phường đồng thời duy trì chuyên mục Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên fanpage, giới thiệu những câu chuyện về Bác và các hoạt động học tập, làm theo Bác trên môi trường số.

Để những giá trị đẹp lan tỏa từ đời thường

Nếu ở phường Thủ Đức, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đưa đến nhà ga thì tại phường Bình Thạnh, một cách tiếp cận khác được hình thành từ cơ sở tôn giáo. Tại Thánh thất Cao đài Bình Hòa, một góc không gian được bố trí để giới thiệu hình ảnh, tư liệu, sách và những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cùng Ban cai quản Thánh thất Bình Hòa khởi xướng mô hình “Góc văn hóa học tập Hồ Chí Minh”, tạo thêm một địa chỉ để tín hữu và người dân tìm hiểu về Bác ngay trong không gian sinh hoạt cộng đồng. Thánh thất cũng duy trì các hoạt động thiện nguyện, chăm lo hộ nghèo, hiến máu nhân đạo, trồng cây bảo vệ môi trường, qua đó gắn việc học và làm theo Bác với những việc làm cụ thể.

Ông Ngọc Phụng Thanh, Đầu họ đạo Thánh thất Bình Hòa cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép trong các buổi thuyết đạo, qua những nội dung về lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết dân tộc, cần - kiệm - liêm - chính và tình yêu thương con người. Theo ông, đây là những giá trị có nhiều điểm gần gũi với những điều đạo Cao đài đề cao như “Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín”.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh chia sẻ, Mặt trận tiếp tục đồng hành với các cơ sở tôn giáo, định hướng và hỗ trợ để các hoạt động ngày càng thiết thực, giúp đồng bào tín hữu hiểu sâu hơn phương châm “Đạo sáng - Đời vinh”, cùng hướng tới những việc làm vì cộng đồng và hạnh phúc của người dân.

Từ không gian trực tiếp tại Thánh thất Bình Hòa, phường Bình Thạnh tiếp tục mở rộng cách tiếp cận sang môi trường số. Vào cuối tháng 6/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Thạnh ra mắt Bản tin điện tử Bình Thạnh và mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên môi trường số với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Đổi mới, sáng tạo, phục vụ nhân dân”, tạo thêm kênh để các nội dung về Bác, hoạt động của các cơ sở tôn giáo và những câu chuyện đẹp trong cộng đồng được tiếp cận thuận tiện hơn. Đến cuối 9/2026, cách làm này tiếp tục được mở rộng với việc ra mắt Tủ sách thanh niên và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số tại quán cà phê WindyHill, trong hẻm 194 Bùi Đình Túy. Công trình được thực hiện nhằm tạo thêm một không gian đọc, tìm hiểu tư liệu và sinh hoạt văn hóa gần gũi với thanh niên.

Tủ sách thanh niên có hơn 180 đầu sách, gồm các nhóm về lịch sử - truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỹ năng công dân, kỹ năng sống, khởi nghiệp, nghề nghiệp, chuyển đổi số, văn học và sách truyền cảm hứng. Song song với sách giấy, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số mang chủ đề “Bình Thạnh - Theo dấu chân Người” tích hợp các tài liệu điện tử bằng mã QR, để thanh niên có thể sử dụng điện thoại tiếp tục tìm hiểu.

Với ông Lý Hữu Hoàng Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Thạnh, việc kết hợp tủ sách với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số là một cách đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, nhất là tại các cơ sở ngoài nhà nước. Các nội dung về giáo dục truyền thống và lý tưởng được đưa đến người trẻ bằng hình thức thuận tiện hơn, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin hiện nay.

Ở quy mô toàn thành phố, công tác xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng đang được triển khai với nhiều loại hình. Sau 3 năm triển khai, TPHCM đã hình thành được 7.677 mô hình tại cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và khu dân cư.