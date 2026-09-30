'Cái nôi' kết duyên cho Cát Tường và Trung Dũng về chung một nhà

Sau hơn 30 năm quen biết và đồng hành trong nghề, NSƯT Cát Tường và Trung Dũng bất ngờ tìm thấy một điểm giao mới khi cùng kết hợp thực hiện talkshow Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả, xoay quanh những câu chuyện, vấn đề trong cuộc sống.

Cát Tường cho biết cô và Trung Dũng quyết định cùng xây dựng một kênh riêng, xem như “hai anh em đã về chung một nhà” theo đúng mong muốn của khán giả. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, họ một lần nữa đồng hành trong một dự án mới, mang đến những câu chuyện gần gũi về cuộc sống và nghề nghiệp.

Cát Tường và Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết đã hơn 30 năm.

Đáng chú ý, phía sau màn kết hợp này còn có một điểm chung thú vị: cả hai đều là người con của Vĩnh Long - vùng đất được xem như một “cái nôi kết duyên” hai tài năng của màn ảnh Việt.

Nhắc đến Vĩnh Long, người ta dễ hình dung về một vùng đất miền Tây hiền hòa với những dòng sông quanh co, những cù lao xanh mướt và những khu vườn cây trái trĩu quả. Không sở hữu vẻ đẹp quá hùng vĩ, nơi đây tạo dấu ấn bằng khung cảnh bình dị, trù phú và đậm nét đặc trưng của miền sông nước.

Cảnh đẹp sông nước Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Khung cảnh trên chợ nổi Trà Ôn. Ảnh: Sưu tầm

Hệ thống sông ngòi, kênh rạch tạo nên một đời sống gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Du khách đến Vĩnh Long có thể len lỏi qua những con rạch nhỏ, ghé các miệt vườn, thưởng thức trái cây theo mùa và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương.

Vẻ đẹp bình yên trên con sông ở Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Đến miệt vườn Vĩnh Long, đừng quên ghé các vườn trái cây trĩu quả. Ảnh: Sưu tầm

Một nét đặc trưng khác của Vĩnh Long là những làng nghề truyền thống, trong đó nổi bật có nghề làm gốm đỏ. Những sản phẩm mang sắc đỏ đặc trưng được tạo nên từ nguồn nguyên liệu địa phương và bàn tay khéo léo của người thợ, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho vùng đất này.

Làng gạch gốm ở Vĩnh Long. Ảnh: Sưu tầm

Bên cạnh cảnh sắc, Vĩnh Long còn hấp dẫn bởi văn hóa và ẩm thực miền Tây. Từ những món ăn dân dã chế biến bằng sản vật sông nước đến các loại trái cây miệt vườn, nhiều trải nghiệm nơi đây đều mang đến cảm giác gần gũi, chân phương.

Có lẽ cũng chính sự bình dị và trù phú ấy đã tạo nên nét riêng của Vĩnh Long - vùng đất không chỉ được biết đến bởi cảnh sắc sông nước mà còn là quê hương của nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật.

Vĩnh Long có nhiều đặc sản ngon khó cưỡng. Ảnh: Sưu tầm

Với Cát Tường và Trung Dũng, Vĩnh Long vì thế mang thêm một ý nghĩa đặc biệt. Sau hơn ba thập kỷ quen biết, hai nghệ sĩ cùng quê tiếp tục tìm thấy một điểm giao mới trên hành trình nghệ thuật. Từ một vùng đất chung, họ giờ đây lại “về chung một nhà” trong một dự án riêng, tạo nên câu chuyện thú vị phía sau màn kết hợp được khán giả chú ý.