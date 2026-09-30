Sau ánh hào quang, nghệ sĩ xiếc đã đánh đổi những gì?
Với nghệ sĩ xiếc, phía sau những phút giây thăng hoa dưới ánh đèn là hành trình dài của khổ luyện, bản lĩnh và cả những khoảng lặng ít được nhìn thấy. Mỗi tiết mục không chỉ đòi hỏi sự chính xác đến từng động tác mà còn là quá trình người nghệ sĩ không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình, thích ứng với những đổi thay của sân khấu và thị hiếu công chúng. Để hiểu hơn về nghề xiếc, Văn Hoá có cuộc trao đổi với Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng, về những nhọc nhằn phía sau ánh đèn, yêu cầu của nghề và hành trình giữ lửa với sân khấu xiếc hôm nay.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/sau-anh-hao-quang-nghe-si-xiec-da-danh-doi-nhung-gi-269911.html