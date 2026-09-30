Sau ánh hào quang, nghệ sĩ xiếc đã đánh đổi những gì?

Biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) vẫn xanh, những hàng phi lao vẫn rì rào trong gió, đình làng vẫn lưu giữ ký ức của cư dân vùng biển. Quanh những giá trị đã làm nên sức hấp dẫn của miền biển địa đầu Đông Bắc Tổ quốc xuất hiện thêm những trải nghiệm, dịch vụ và không gian lưu trú mới, tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn, khám phá và chi tiêu nhiều hơn.