Rooney thay đổi ngoại hình đáng kể sau 2 năm.

Huyền thoại MU và tuyển Anh xuất hiện trên truyền hình với ngoại hình gọn gàng, làn da rám nắng và phong thái lịch lãm, thay vì diện mạo có phần thừa cân như trước đây.

Chính sự thay đổi của Rooney ở tuổi 40 nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Trước đó, có thông tin cho rằng Coleen, vợ Rooney, đã hỗ trợ chồng trong hành trình cải thiện sức khỏe. Cựu tiền đạo MU cũng khẳng định anh không sử dụng các loại thuốc tiêm giảm cân.

Chia sẻ trên chương trình This Morning, Rooney cho biết bí quyết nằm ở việc từ bỏ rượu bia, điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì tập luyện đều đặn.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi đã không uống rượu một thời gian. Tôi chỉ muốn cảm thấy khỏe mạnh và sống lành mạnh hơn”, Rooney chia sẻ.

Cựu danh thủ thừa nhận sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, anh từng rơi vào trạng thái thiếu động lực, uống rượu nhiều hơn và không duy trì được thói quen tập luyện. Bước ngoặt đến khi Rooney nhận ra anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho bốn người con, gồm Kai, Klay, Kit và Cass.

Rooney có ngoại hình thon gọn ở hiện tại.

“Tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian bên các con khi chúng đang ở độ tuổi này. Tôi đã hiện diện nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn cho chúng”, Rooney nói.

Trước đó, Rooney cũng tiết lộ anh từng phẫu thuật mũi sau hai lần bị gãy trong sự nghiệp. Ngoài việc tập luyện, cựu tiền đạo tuyển Anh hiện dành thời gian cho sở thích sưu tầm guitar và từng thử học chơi nhạc cụ này.

Rooney giải nghệ vào tháng 1/2021 ở tuổi 35. Trước khi treo giày, anh có 559 lần ra sân và ghi 253 bàn cho MU, giành 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup cùng 3 League Cup. Ở cấp đội tuyển, Rooney có 120 lần ra sân và ghi 53 bàn, đều là những kỷ lục của đội tuyển Anh vào thời điểm giải nghệ.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.