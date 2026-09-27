Khoảnh khắc Việt Nam thắng trận ra quân FIFA ASEAN CUP 2026

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trận ra quân FIFA ASEAN CUP 2026 gặp ĐT Philippines. Wiliamsa Minh Hoàng lần đầu tiên sánh vai cùng Xuân Son và Đình Bắc trên hàng công những chiến binh sao vàng. Ảnh: Phạm Hữu.

Với mục tiêu có 3 điểm trong trận ra quân, Đình Bắc và các đồng đội nhập cuộc đầy tự tin, liên tiếp tạo sóng gió về phía khung thành đối thủ. Pha chuyển trạng thái nhanh của đội bóng áo đỏ, đáng tiếc tiền đạo số 9 chưa thể tạo nên khác biệt. Ảnh: Phạm Đình.

Ngoài sân HLV Kim Sang Sik liên tục chỉ đạo các học trò, đặc biệt việc chuyển trạng thái đội hình từ phòng ngự sang phản công. Ảnh: Phạm Đình.

Chỉ hơn 1 phút sau pha dứt điểm của cầu thủ Philippines bóng chạm xà ngang khung thành thủ môn Lê Giang, tân binh Minh Hoàng có pha căng ngang vừa tầm để đình Bắc Ghi bàn 1-0 cho đoàn quân áo đỏ. Ảnh: Phạm Đình.

Niềm vui trên khán đài khi ĐT Việt Nam có bàn thắng khai thông thế bế tắc của Đình Bắc. Ảnh: Phạm Đình.

Đình Bắc tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 ở trận ra quân tại FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Sau tình huống bứt tốc, Xuân Son gặp chấn thương phải rời sân. Tấm băng thủ quân Đội tuyển Việt Nam được trao lại cho Đình Bắc. Ảnh: Phạm Đình.

Hiệp 2, HLV Kim Sang Sik liên tục thay đổi nhân sự nhằm đảm bảo thế trận và thể lực của các học trò. Ngô Đăng Khoa, Hai Long và Võ Hoàng Minh Khoa được đưa vào sân. Ảnh: Phạm Đình.

Những phút trên sân Minh Khoa và Lê Phạm Thành Long phải gồng mình chống đỡ sức ép của Phlippines. Đặc biệt tuyến giữa luôn bị bóp nghẹt bởi thể hình to cao của đối thủ. Ảnh: Phạm Đình.

Nỗ lực bảo toàn tỉ số tối thiểu 1-0 của Đình Bắc và đồng đội đã hoàn thành. ĐT Việt Nam vượt qua Philippines bằng bàn thắng duy nhất của Đình Bắc. Ảnh: Phạm Đình.

Niềm vui người hâm mộ trên khán đài. Ảnh: Phạm Đình.

Chiến thắng 1-0 tuy chật vật nhưng mang về 3 điểm trọn vẹn, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giải tỏa áp lực tâm lý. Vào lúc 19h30 ngày 29/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận "chung kết sớm" của bảng đấu gặp đối thủ duyên nợ Thái Lan để cạnh tranh tấm vé duy nhất vào trận chung kết. Ảnh: Phạm Đình.

Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên bảng B FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Báo Công lý.