Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc tỏa sáng

Đình Bắc tỏa sáng

ĐT Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam trận ra quân FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Trước Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt và khả năng tranh chấp mạnh, HLV Kim Sang Sik lựa chọn cách nhập cuộc chủ động.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình. Các pha phối hợp ở hai biên được triển khai khá linh hoạt, trong khi tuyến giữa liên tục gây sức ép để buộc Philippines phải lùi sâu.

Sau những phút đầu thăm dò, đội tuyển Việt Nam tạo được bước ngoặt ở phút 25.

Williams Minh Hoàng có pha xử lý tốt trước khi thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Đình Bắc băng vào dứt điểm. Tiền đạo sinh năm 2004 không bỏ lỡ cơ hội, đưa bóng vào lưới Philippines, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có những điều chỉnh hợp lý trước sức mạnh của Philippines. Ảnh: Phạm Đình.

Bàn thắng giúp các học trò HLV Kim Sang Sik thi đấu tự tin hơn. Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối thủ.

Philippines cũng cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Đội bóng áo xanh tận dụng ưu thế thể hình để tăng sức ép trong những tình huống bóng bổng và cố gắng đẩy nhanh tốc độ ở cuối hiệp.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam duy trì sự tập trung. Các trung vệ cùng hàng tiền vệ hỗ trợ tốt cho nhau, hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa. Kết thúc hiệp một, Việt Nam tạm dẫn Philippines 1-0.

Bản lĩnh “nhà Vua” Đông Nam Á

Bước sang hiệp hai, Philippines chủ động dâng cao tìm bàn gỡ. Sức ép được gia tăng khi đội bóng này liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa Việt Nam.

Võ Hoàng Minh Khoa trở lại tuyến giữa ĐT Viêt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò chơi chắc chắn hơn. Đội tuyển Việt Nam không quá vội vàng, ưu tiên khả năng kiểm soát bóng và chờ thời điểm thích hợp để tổ chức phản công.

Hai Long, Đăn Khoa, Minh Khoa được HLV Kim Sang Sik tung vào sân.

Trong thế trận giằng co, Philippines tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ Việt Nam giúp khung thành được bảo vệ an toàn.

Cầu thủ Philippines đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Ở chiều ngược lại, Việt Nam vẫn có những pha phản công đáng chú ý.

Tốc độ của Đình Bắc cùng khả năng di chuyển của các cầu thủ phía trên giúp đội tuyển tạo ra khoảng trống mỗi khi Philippines dâng cao.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng. Philippines nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và duy trì cự ly đội hình.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines. Đình Bắc là người ghi bàn duy nhất, còn Williams Minh Hoàng để lại dấu ấn với pha kiến tạo ở phút 25

Thắng tối thiểu Philippines, ĐT Việt Nam gửi lời nhắn đến đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Báo Công lý.

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Chiến thắng giúp Việt Nam có 3 điểm trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik cho thấy sự bản lĩnh và khả năng thích ứng trước một đối thủ giàu sức mạnh thể chất.

Phía trước Việt Nam là cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29/9. Đây sẽ là thử thách lớn hơn, đồng thời là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tại bảng B.