Thắng Philippines, Việt Nam ra quân thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026

Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không thực sự thuận lợi khi mặt sân trơn trượt sau cơn mưa lớn, khiến các đường chuyền và tình huống xử lý bóng thiếu chính xác.

Ngoài ra, việc Hoàng Đức vắng mặt cũng làm tuyến giữa gặp khó trong khả năng thoát pressing.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NAM TRUNG

Tuy nhiên, những nỗ lực của các “Chiến binh Sao Vàng” đã được đền đáp ở phút 25.

Lee Williams Minh Hoàng thoát xuống sau đường chọc khe của Lê Phạm Thành Long rồi căng ngang. Bóng chạm cầu thủ Philippines trước khi đến vị trí của Đình Bắc, giúp tiền đạo số 9 dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng, Philippines đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung và bọc lót tốt.

Các đồng đội chia vui cùng Đình Bắc sau khi ghi bàn. Ảnh: NAM TRUNG

Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 58, khi Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines nhưng không thể tận dụng thành công.

Một số tình huống đáng chú ý khác là Xuân Son bị đau và phải rời sân ở phút 60, nhường chỗ cho Hai Long. Đến phút 70. Khoa Ngô được tung vào sân, đánh dấu lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, trong khi Võ Hoàng Minh Khoa cũng được trao cơ hội.

Phút 75, Jesper Nyholm ban đầu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Khoa Ngô, nhưng quyết định được thay đổi sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Xuân Son bị đau, phải rời sân ở phút 60 và nhường chỗ cho Hai Long. Ảnh: NAM TRUNG

Đến phút 83, những tưởng Philippines có điểm số khi Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.