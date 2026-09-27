Tây Ban Nha đánh bại tuyển Anh ngay tại Wembley

Ngay phút thứ 2, Lamine Yamal tận dụng triệt để sai lầm của Guehi để mở tỷ số cho đội khách
Niềm vui của tiền đạo 19 tuổi
Bị dẫn bàn sớm, tuyển Anh vùng lên mạnh mẽ
Họ nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ công Anthony Gordon
Phút 40, Harry Kane đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về tuyển Anh
Đầu hiệp hai, Tam sư được hưởng quả 11m khi Rodri phạm lỗi với Bellingham trong vòng cấm. Tuy nhiên, Harry Kane lại sút dội xà từ khoảng cách 11m
Phút 60, Alex Baena gỡ hòa 2-2 với pha cứa lòng đầu vòng cấm
Tây Ban Nha vượt lên trong nghịch cảnh
Phút 74, Mikel Oyarzabal vừa vào sân đã mang đến khác biệt
Anh xé lưới Trafford để ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Tây Ban Nha
Nhà ĐKVĐ Thế giới thị uy sức mạnh tại Wembley
Nguồn ảnh: Uefa, FA, 433, SEFutbol