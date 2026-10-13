Ronaldo chạm mốc 981 bàn

Trận đấu ghi dấu bàn thắng thứ 981 trong sự nghiệp của cựu cầu thủ Manchester United. Pha lập công này đưa siêu sao người Bồ Đào Nha tiến gần hơn bao giờ hết tới cột mốc 1.000 bàn thắng khi khoảng cách hiện chỉ còn 19 bàn.

Đại diện Saudi Pro League sớm vượt lên khi Angelo Gabriel ghi bàn mở tỷ số ở phút 33. Đến phút 42, Ronaldo nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm uy lực hạ gục thủ thành Botirali Ergashev. Bước sang hiệp hai, Alisher Odilov nhen nhóm hy vọng cho đội khách với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 51.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 65 khi Ekromjon Alibaev bên phía Neftchi nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, Al Nassr khép lại trận đấu bằng bàn ấn định tỷ số 3-1 sau tình huống phản lưới nhà của Anvarjon Gofurov ở phút 78.

Những bàn thắng liên tiếp tại câu lạc bộ phần nào giải tỏa áp lực cho Ronaldo, người đang thụ án treo giò tạm thời từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Án phạt này bắt nguồn từ mâu thuẫn về thời gian thi đấu giữa tiền đạo 41 tuổi và huấn luyện viên Jorge Jesus, khiến anh quyết định rời khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng trước.

Ở trận đấu tiếp theo, Al Nassr sẽ làm khách trên sân của Al Ahli tại vòng 9 Saudi Pro League vào ngày 16/10.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.