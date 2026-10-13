Lịch sử 3 trận đối đầu Aston Villa vs Fenerbahce: Thắng 4-0, 2-0 và dấu ấn Jadon Sancho

Aston Villa vs Fenerbahce: Ba lần gặp, ba chiến thắng cho đội bóng Anh

Aston Villa và Fenerbahce từng có 3 lần gặp nhau tại các giải đấu UEFA trước mùa giải 2026/27. Thành tích hoàn toàn nghiêng về Aston Villa khi đội bóng Anh toàn thắng cả ba trận, ghi 7 bàn và không nhận bất kỳ bàn thua nào.

Hai cuộc đối đầu đầu tiên diễn ra tại UEFA Cup mùa 1977/78. Sau gần nửa thế kỷ, hai đội mới tái ngộ tại Europa League tháng 1/2026, nơi Aston Villa tiếp tục nối dài thành tích bất bại trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Những kết quả đó mang đến lợi thế tâm lý đáng kể cho Aston Villa trước màn so tài tại Champions League 2026/27. Tuy nhiên, Fenerbahce hiện sở hữu đội hình và cách tổ chức lối chơi khác xa những lần gặp trước đây.

Aston Villa vs Fenerbahce năm 1977: Chiến thắng 4-0 tại Villa Park

Ngày 14/9/1977, Aston Villa tiếp đón Fenerbahce ở lượt đi vòng một UEFA Cup. Đây là lần đầu tiên hai câu lạc bộ gặp nhau tại một giải đấu chính thức do UEFA tổ chức.

Đội bóng Anh nhanh chóng thể hiện sự vượt trội trên sân nhà. Với khả năng tổ chức tấn công hiệu quả và sự chủ động trong các tình huống tranh chấp, Aston Villa liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Fenerbahce.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 nghiêng về Aston Villa. Cách biệt lớn giúp đội chủ sân Villa Park gần như nắm chắc lợi thế trước trận lượt về trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây vẫn là chiến thắng đậm nhất của Aston Villa trước Fenerbahce trong lịch sử đối đầu. Kết quả ấy cũng đặt nền móng cho thành tích vượt trội của đại diện nước Anh mỗi khi gặp đội bóng Istanbul.

Fenerbahce vs Aston Villa năm 1977: Thắng tiếp 2-0 ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 28/9/1977, hai đội tái đấu tại lượt về vòng một UEFA Cup. Fenerbahce được trở lại sân nhà với quyết tâm thu hẹp cách biệt, nhưng nhiệm vụ lật ngược thất bại 0-4 ở lượt đi là thử thách rất lớn.

Aston Villa tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu. Dù không còn chịu áp lực phải tấn công liên tục, đội bóng Anh vẫn duy trì được khả năng tổ chức thế trận và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Kết quả, Aston Villa giành thêm chiến thắng 2-0 trên sân khách, hoàn tất màn áp đảo với tổng tỷ số 6-0 sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, Fenerbahce không ghi được bất kỳ bàn thắng nào trong cả hai cuộc đối đầu. Đây là một trong những thất bại đáng nhớ của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ trước một đội bóng Anh tại sân chơi châu lục.

Fenerbahce vs Aston Villa năm 2026: Jadon Sancho giúp đội khách thắng 1-0

Ngày 22/1/2026, Aston Villa và Fenerbahce tái ngộ tại vòng phân hạng Europa League. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp lại nhau sau gần 49 năm kể từ những cuộc chạm trán ở UEFA Cup mùa 1977/78.

Khác với những trận đấu trước đây, cuộc đối đầu lần này diễn ra trong bối cảnh bóng đá châu Âu đã thay đổi đáng kể. Fenerbahce có thêm kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế, trong khi Aston Villa trở lại với tham vọng tạo dấu ấn dưới sự dẫn dắt của Unai Emery.

Jadon Sancho trở thành nhân vật nổi bật khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Aston Villa giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là trận đấu Aston Villa giữ sạch lưới trước Fenerbahce. Sau ba lần gặp nhau, đội bóng Anh toàn thắng, ghi 7 bàn và chưa từng để đối thủ chọc thủng lưới.

Chiến thắng năm 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn nối dài một trong những thành tích đối đầu ấn tượng của Aston Villa tại đấu trường châu Âu.

Nhận định Aston Villa vs Fenerbahce: Lịch sử có tiếp tục gọi tên đội chủ nhà?

Aston Villa bước vào cuộc tái ngộ với lợi thế sân nhà cùng sự tự tin từ những lần gặp trước đây. Đội bóng của Unai Emery đã thắng Club Brugge 3-2 ở trận mở màn Champions League, cho thấy khả năng tạo cơ hội và tận dụng những thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Aston Villa chưa mang lại sự chắc chắn tuyệt đối. Trận hòa 2-2 trước Brentford cho thấy đội chủ nhà vẫn có thể gặp khó khăn khi phải chống đỡ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Ở phía bên kia, Fenerbahce đang duy trì phong độ tích cực. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ bất bại trong 5 trận gần nhất được cung cấp, với những chiến thắng đáng chú ý như 8-0 trước Eyupspor và 3-0 trước Rizespor.

Sự khác biệt so với các lần đối đầu năm 1977 là Fenerbahce hiện sở hữu nhiều phương án tấn công hơn. Đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Aston Villa nếu duy trì được sự chắc chắn ở tuyến giữa và tổ chức phản công hiệu quả.

Dự đoán số bàn thắng Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa ghi 12 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,4 bàn mỗi trận, nhưng cũng nhận 8 bàn thua. Fenerbahce có 14 pha lập công và chỉ để thủng lưới một lần trong cùng số trận.

Trong 3 lần đối đầu chính thức trước đây, Aston Villa ghi tổng cộng 7 bàn và chưa từng thủng lưới. Dù vậy, phong độ tấn công hiện tại của Fenerbahce cho thấy cuộc tái ngộ có thể khác đáng kể so với quá khứ.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Phong độ và lịch sử đối đầu Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Fenerbahce thắng 3 và hòa 2, duy trì thành tích bất bại.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về đội chủ nhà với 3 chiến thắng sau 3 lần gặp nhau, ghi 7 bàn và không để thủng lưới.

Dự đoán tỷ số Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa có ưu thế về sân nhà, kinh nghiệm của HLV Unai Emery và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, Fenerbahce đang sở hữu phong độ đủ tốt để tạo ra một trận đấu khó khăn hơn những lần gặp trước đây.

Nếu kiểm soát được khu vực giữa sân và khai thác tốt những khoảng trống của đội khách, Aston Villa vẫn có cơ sở để duy trì thành tích toàn thắng trước Fenerbahce.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 2-1 Fenerbahce.