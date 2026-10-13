Lịch sử đối đầu Bodo/Glimt vs Dortmund: Brandt lập cú đúp vẫn không thắng, Hauge viết tiếp kỳ tích Na Uy

Bodo/Glimt vs Dortmund: Ký ức trận hòa 2-2 tại Signal Iduna Park

Bodo/Glimt và Borussia Dortmund chuẩn bị bước vào lần đối đầu thứ hai trong lịch sử tại Champions League 2026/27. Cuộc gặp đầu tiên giữa hai câu lạc bộ diễn ra chưa đầy một năm trước và đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Ngày 10/12/2025, Bodo/Glimt hành quân đến sân Signal Iduna Park để đối đầu Dortmund ở vòng phân hạng Champions League. Đội bóng Đức được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, nhưng đại diện Na Uy đã tạo nên một trận đấu đầy bất ngờ.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Dortmund hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều không bảo vệ được lợi thế, khiến Bodo/Glimt ra về với một điểm quý giá.

Đây cũng là kết quả đối đầu duy nhất giữa hai đội trước cuộc tái ngộ tháng 10/2026.

Dortmund vs Bodo/Glimt ngày 10/12/2025: Brandt hai lần ghi bàn, Hauge cứu đội khách

Borussia Dortmund khởi đầu thuận lợi khi Julian Brandt ghi bàn mở tỷ số ở phút 18. Đội chủ sân Signal Iduna Park kiểm soát nhiều thời điểm quan trọng và tạo ra sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự Bodo/Glimt.

Tuy nhiên, đại diện Na Uy không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 42, Haitam Aleesami ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Julian Brandt một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng ở phút 51, giúp Dortmund dẫn 2-1. Cú đúp của tiền vệ người Đức tưởng như đủ để đội chủ nhà giành chiến thắng, nhất là khi Dortmund tiếp tục sở hữu nhiều cơ hội tấn công.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 75. Jens Petter Hauge tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Bodo/Glimt, khiến khán đài Signal Iduna Park phải chứng kiến thêm một lần đội khách vùng lên.

Trong những phút cuối, Dortmund nỗ lực tìm bàn thắng quyết định nhưng không thành công. Kết quả hòa 2-2 trở thành dấu mốc đáng nhớ đối với Bodo/Glimt, bởi họ đã hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn giành được điểm ngay trên sân của một đối thủ giàu truyền thống tại Champions League.

Bodo/Glimt vs Dortmund: Hauge có tiếp tục gieo khó khăn cho đại diện Đức?

Cuộc tái ngộ tại Aspmyra mở ra cơ hội để Bodo/Glimt tiếp tục khẳng định năng lực trước Dortmund. Khác với lần gặp đầu tiên, đại diện Na Uy lần này có lợi thế sân nhà, nơi họ thường thi đấu với tốc độ cao và duy trì sức ép mạnh.

Bodo/Glimt bước vào trận đấu sau thất bại 0-5 trước Bayern Munich ở lượt trận mở màn Champions League. Kết quả đó cho thấy những khó khăn khi phải đối đầu với các đội bóng hàng đầu Bundesliga.

Dù vậy, đội bóng của Kjetil Knutsen vẫn sở hữu những điểm mạnh đáng chú ý. Khả năng phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công giúp Bodo/Glimt tạo ra những cơ hội ngay cả khi không kiểm soát bóng vượt trội.

Dortmund cũng có lý do để thận trọng. Trong cuộc đối đầu trước đây, đội bóng Đức đã hai lần không bảo vệ được lợi thế, đặc biệt khi để Hauge khai thác khoảng trống trong hiệp hai.

Nhận định Bodo/Glimt vs Dortmund: Guirassy đối đầu hàng thủ Na Uy

Dortmund bước vào cuộc tái ngộ với phong độ tương đối tốt, giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Hàng công ghi 12 bàn, nhưng hệ thống phòng ngự vẫn xuất hiện những thời điểm thiếu chắc chắn.

Serhou Guirassy tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm và tận dụng các đường chuyền vào vòng cấm giúp tiền đạo này trở thành mối đe dọa thường trực đối với hàng phòng ngự Bodo/Glimt.

Ở phía đối diện, Jens Petter Hauge là cái tên đáng chú ý. Bàn thắng gỡ hòa trong trận gặp Dortmund tháng 12/2025 cho thấy cầu thủ này có khả năng tạo ra khác biệt trước đại diện Bundesliga.

Bodo/Glimt có thể lựa chọn cách nhập cuộc chủ động hơn khi được thi đấu tại Aspmyra. Tuy nhiên, việc đẩy cao đội hình cũng có thể khiến đội chủ nhà gặp nguy hiểm trước những pha phối hợp nhanh của Dortmund.

Dự đoán số bàn thắng Bodo/Glimt vs Dortmund

Bodo/Glimt ghi 13 bàn nhưng để thủng lưới 12 lần trong 5 trận gần nhất. Dortmund có 12 bàn thắng và nhận 6 bàn thua trong cùng số trận.

Cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai đội cũng xuất hiện 4 bàn thắng, với nhiều lần thay đổi cục diện. Khi Bodo/Glimt được trở lại sân nhà và Dortmund vẫn ưu tiên những phương án tấn công chủ động, khả năng xuất hiện thêm một trận đấu cởi mở là đáng chú ý.

Dự đoán: 3-4 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Bodo/Glimt vs Dortmund

Theo dữ liệu được cung cấp, Bodo/Glimt có những vấn đề về nhân sự liên quan đến Odin Luras Bjortuft, Hakon Evjen và Magnus Bech Riisnaes. Dortmund cũng cần kiểm tra tình trạng của Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Emre Can cùng một số cầu thủ khác trước trận.

Danh sách thi đấu chính thức và tình trạng đủ điều kiện ra sân cần được đối chiếu sát giờ bóng lăn.

Phong độ và lịch sử đối đầu Bodo/Glimt vs Dortmund

Bodo/Glimt thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Dortmund bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trong lần gặp duy nhất ngày 10/12/2025, hai đội hòa 2-2. Julian Brandt ghi cả hai bàn cho Dortmund, còn Haitam Aleesami và Jens Petter Hauge lần lượt lập công cho Bodo/Glimt.

Dự đoán tỷ số Bodo/Glimt vs Dortmund

Dortmund nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và khả năng tạo cơ hội, nhưng cuộc gặp trước đây cho thấy Bodo/Glimt đủ sức chống đỡ sức ép và tận dụng sai lầm của đối thủ.

Lợi thế sân nhà giúp đại diện Na Uy có thêm cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực. Nếu Dortmund tiếp tục để lộ khoảng trống trong những tình huống chuyển trạng thái, đội khách có thể phải trải qua thêm một trận đấu khó khăn.

Dự đoán tỷ số: Bodo/Glimt 2-2 Dortmund.