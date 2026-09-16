Rộn ràng tiếng trống lân nơi biên giới Hùng Sơn

Tham dự chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) phối hợp với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn, Trường Mầm non Hùng Sơn và các nhà hảo tâm tổ chức ngày 16-9, chúng tôi được chứng kiến niềm vui của các em thiếu nhi, học sinh xã Hùng Sơn. Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry, cho biết: Đây là hoạt động ý nghĩa mang niềm vui Trung thu trọn vẹn và trang bị thêm kiến thức bổ ích cho trẻ em vùng cao biên giới.

Tặng quà Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn và Trường Mầm non Hùng Sơn.

Đêm hội trăng rằm năm nay diễn ra trong không khí rất sôi động và ngập tràn sắc màu. Mở màn chương trình là tiết mục múa lân đặc sắc do chính các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry tự tay tập luyện và biểu diễn, mang lại tiếng cười sảng khoái và sự phấn khích cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ hát múa vui tươi về chú Cuội, chị Hằng cùng chuỗi trò chơi dân gian kịch tính đã lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia. Đặc biệt, đan xen trong chương trình, các chiến sĩ quân hàm xanh còn lồng ghép hoạt động tuyên truyền, giúp các em thiếu nhi giao lưu và tìm hiểu về cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia một cách dễ hiểu, sinh động. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước ngay từ lứa tuổi học đường.

Trao quà Trung thu tặng các em học sinh vùng cao Hùng Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 chiếc đồng hồ treo tường tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn; trao 1 ti vi, 100 bộ quần áo, 120 bình xịt mũi sát khuẩn tặng Trường Mầm non Hùng Sơn; trao 30 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 400 suất bánh kẹo, 400 lồng đèn và nấu 400 suất ăn dinh dưỡng tặng các em học sinh, với tổng giá trị 120 triệu đồng. Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của những chiến sĩ quân hàm xanh, thầy Huỳnh Phước Tài, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn, bày tỏ: “Thay mặt tập thể sư phạm nhà trường và các bậc phụ huynh, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng các nhà hảo tâm”.

Tại chương trình các em học sinh được xem múa lân do các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry thực hiện.

Những món quà ý nghĩa, thiết thực từ chiếc ti vi, chiếc đồng hồ, suất học bổng đến những bộ quần áo không chỉ nâng cao điều kiện học tập cho các em, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, sưởi ấm lòng thầy và trò nơi vùng biên còn nhiều gian khó. Trong niềm vui sướng phá cỗ trông trăng, em Briu Hải Đăng (học sinh lớp 3/2, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn), bộc bạch: “Trung thu năm nay vui lắm! Có bánh kẹo ngon, được xem các chú bộ đội múa lân rất đẹp. Các chú Biên phòng còn dạy cho cháu biết yêu cột mốc, yêu bản làng của mình. Cháu cảm ơn các chú Đồn Biên phòng Ga Ry nhiều lắm”.