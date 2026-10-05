Ngôi làng độc đáo ở Iran nơi người dân đi lại trên mái nhà

Một góc làng Masuleh. Ảnh: Mehr

Điều làm nên sự khác biệt của Masuleh và biến nơi đây thành một trong những địa danh quyến rũ nhất Iran chính là kiến trúc độc đáo. Các ngôi nhà được xây dựng sao cho mái của ngôi nhà phía dưới đồng thời trở thành sân hoặc lối đi cho ngôi nhà nằm ngay phía trên.

Kiến trúc kết nối này tạo nên những lối đi bộ và ngõ nhỏ uốn lượn khắp ngôi làng, đóng vai trò như không gian sinh hoạt chung đầy sống động. Nơi đây hoàn toàn không có chỗ cho xe hơi, thay vào đó, nhịp sống diễn ra chủ yếu bằng việc đi bộ giữa những mái nhà và quảng trường nhỏ nơi hàng xóm láng giềng gặp gỡ, giao lưu.

“Nếu tôi nói rằng ở đây không có đường, mà mái nhà của người dân chính là đường đi, bạn có tin không?”, nhà sáng tạo nội dung số Haniya Ibrahim nói trong video giới thiệu về ngôi làng.

Các căn nhà tại làng Masuleh được xây dựng từ đá địa phương, gạch đất nện và gỗ, khoác lên mình sắc vàng đất dịu nhẹ, tỏa sáng giữa màn sương và ánh sáng biến đổi theo mùa. Ở bất cứ đâu trong làng cũng bắt gặp những khung cảnh tựa như bước ra từ cổ tích: những ngôi nhà xếp chồng lên nhau như các mảnh ghép khổng lồ, các con suối nhỏ nằm rải rác dọc theo lối đi và đường mòn dẫn lối vào vùng đất hoang sơ phía xa. Kiến trúc độc đáo của làng Masouleh chính là biểu tượng cho sự tương tác và chung sống hòa hợp giữa con người với nhau cũng như với thiên nhiên.

Dưới đây là video về ngôi làng Masuleh đẹp đến nao lòng khi phủ kín tuyết (nguồn: hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran):

Theo cô Haniya, người dân đã bắt đầu định cư tại khu vực này từ nhiều thế kỷ trước nhờ vào các tuyến đường giao thương và sự an toàn do địa hình đồi núi bao quanh mang lại. Kể từ đó, ngôi làng vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc truyền thống với những ngôi nhà được xây dựng san sát nhau dọc theo sườn dốc.

Cô cũng nhấn mạnh bầu không khí yên bình của Masouleh, mô tả khung cảnh tràn ngập tiếng chim hót, gió núi và vẻ đẹp thiên nhiên. Haniya Ibrahim chia sẻ rằng một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến thăm là khi những đám mây bao quanh cô ở thời điểm sương mù giăng kín ngôi làng miền núi này.

Không chỉ nổi bật với kiến trúc và cảnh quan, làng Masouleh còn mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về văn hóa địa phương. Cô Haniya Ibrahim chia sẻ rằng tại các khu chợ trong làng, phụ nữ thường tự tay làm và bày bán sản phẩm thủ công, tạo điều kiện để du khách khám phá những nét nghề truyền thống. Đối với những tín đồ ẩm thực, cô gợi ý nên thử trà Iran, các loại bánh kẹo địa phương... Cô Haniya Ibrahim mô tả Masouleh như một "viên ngọc ẩn" của Iran.