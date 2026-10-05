Hà Nội - Điểm hẹn của những nền văn hóa trên thế giới

Hoàng thành Thăng Long những ngày đầu tháng 10 trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa từ khắp năm châu. Âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, trang phục, ẩm thực, điện ảnh, thủ công... cùng hiện diện trong không gian của một di sản có chiều sâu lịch sử.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026, quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, các chương trình điện ảnh của gần 20 nền điện ảnh và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với khoảng 220 nghệ sĩ.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với khoảng 220 nghệ sĩ.

Nhưng sức hút của Lễ hội không chỉ nằm ở những con số. Các nền văn hóa được đặt cạnh nhau trong một không gian chung, để nghệ sĩ, nghệ nhân và công chúng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và trực tiếp trải nghiệm.

Là sinh viên du lịch, Đồng Văn Sơn đến Lễ hội với mong muốn tìm hiểu thêm về các quốc gia trong khu vực. Theo bạn trẻ này, việc Lễ hội được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi trải nghiệm văn hóa quốc tế đồng thời gắn với việc khám phá một di sản của Hà Nội.

Trong khi đó, với những người trực tiếp tham gia Lễ hội, sự giao lưu cũng bắt đầu từ việc nhận ra những nét tương đồng. Huấn luyện viên Cha Young-nam, Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia Hàn Quốc, nhận thấy ở Hà Nội sự hòa quyện giữa truyền thống lâu đời và đời sống hiện đại, điều cô cũng cảm nhận rõ ở Hàn Quốc.

Từ những điểm gần gũi ấy, cô ví Việt Nam và Hàn Quốc như những quốc gia anh em. Bên cạnh đó, Cha Young-nam cũng đặc biệt ấn tượng với các tiết mục của Việt Nam, bởi sự rực rỡ nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống trong âm nhạc và múa. Với cô, nghệ thuật là một cách để khán giả hai nước hiểu thêm về văn hóa của nhau và mở rộng giao lưu.

Các nghệ sĩ Mexico của đoàn múa Mitote cũng nhận ra sức mạnh kết nối của nghệ thuật trong những cuộc gặp gỡ tại Lễ hội. Theo họ, thông qua múa, các nghệ sĩ có thể chia sẻ truyền thống, học hỏi lẫn nhau và nhận ra những điểm chung giữa những nền văn hóa khác biệt.

Từ những trải nghiệm trực tiếp ấy, giao lưu văn hóa không chỉ dừng ở việc giới thiệu bản sắc, mà còn mở ra cơ hội để các cộng đồng hiểu nhau hơn và nhận ra những điểm chung phía sau khác biệt.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Đây cũng là dịp nhấn mạnh vai trò của giao lưu văn hóa trong tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.

Theo ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xây dựng hòa bình là một trong những sứ mệnh quan trọng của UNESCO. Những gì diễn ra tại Lễ hội chính là quá trình các quốc gia mang văn hóa của mình đến để cùng tìm hiểu và hiểu nhau hơn. Khi hiểu nhau hơn, các bên có thể hợp tác tốt hơn và cùng tạo ra nhiều thành quả hơn.

Với Hoàng thành Thăng Long làm không gian trung tâm, Hà Nội vừa giới thiệu một di sản của mình, vừa mở cửa để những nền văn hóa khác cùng hiện diện. Mỗi quốc gia mang đến những nét riêng, từ nghệ thuật truyền thống, thủ công, trang phục, ẩm thực đến những câu chuyện về lịch sử và đời sống.

Không gian giới thiệu văn hóa Ba Lan tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: ĐSQ Ba Lan tại Hà Nội

Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek đánh giá Lễ hội là cơ hội để công chúng tìm hiểu và làm quen với các nền văn hóa. Ba Lan giới thiệu tại đây một phần văn hóa truyền thống, từ họa tiết, sản phẩm thủ công đến nghệ thuật cắt giấy và thiết kế. Theo bà, chỉ cần bước vào không gian Ba Lan tại Lễ hội, khán giả Việt Nam đã có thể có một trải nghiệm như "đến Ba Lan".

Lễ hội cũng mở rộng tới phố đi bộ Hồ Gươm và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đưa những sắc màu quốc tế đến gần hơn với công chúng.

Điều còn lại không chỉ là một bức tranh đa sắc về văn hóa thế giới, mà là những cuộc gặp gỡ giúp các bên hiểu nhau hơn, nhận ra những điểm chung và mở ra khả năng hợp tác.

Lễ hội mở rộng không gian từ Hoàng thành Thăng Long tới Hồ Gươm và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bốn ngày Lễ hội khép lại, nhưng những kết nối có thể tiếp tục qua các chương trình trao đổi, dự án nghệ thuật và hợp tác cụ thể. Từ Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội mở ra một điểm hẹn để các nền văn hóa gặp gỡ, hiểu nhau và cùng kết nối./.