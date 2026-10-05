Lần đầu tiên Hà Nội có pháo hoa nước trong đêm mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Kịch bản và sơ đồ trận địa được Sun Group phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thiết kế, triển khai.

Hai trận địa sẽ sử dụng tổng cộng 3.525 quả pháo hoa nổ tầm cao (1.725 quả tại hồ Hoàn Kiếm và 1.800 quả tại Hồ Tây), tạo nên những tán hoa lửa khổng lồ trên nền trời. Ở tầm thấp, 975 quả pháo nổ tầm thấp cùng 50 giàn pháo hoa nghệ thuật sẽ dệt nên những tầng sóng ánh sáng ngay trước mắt người xem.

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình năm nay là 1.250 giàn hỏa thuật (350 giàn tại hồ Hoàn Kiếm và 900 giàn tại Hồ Tây). Kết hợp cùng pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, mặt hồ sẽ trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu muôn sắc màu, tạo nên một màn trình diễn đa tầng, đa chiều, xứng tầm đại lễ của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Màn pháo hoa do Sun Group thực hiện trong chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" tháng 1-2026.

Hồ Hoàn Kiếm được xác định là điểm nhấn trung tâm của chương trình, gắn với ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng đặc biệt của Thủ đô. Kịch bản pháo hoa tại đây được xây dựng theo hướng trang trọng, đặc sắc, kết hợp hài hòa pháo nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật trên mặt nước, tôn vinh không gian văn hóa - lịch sử của Hồ Gươm. Trong khi đó, màn pháo hoa ở Hồ Tây phát huy được lợi thế mặt nước rộng, không gian khoáng đạt, đủ sức đón đông đảo người dân đến thưởng lãm.

Với hơn 150 hiệu ứng được thiết kế riêng cho đêm 10-10, các chuyên gia sẽ đan cài nhiều lớp ánh sáng: Những chùm pháo tầm cao vút lên kiêu hãnh, pháo tầm thấp bung nở rực rỡ và kỹ thuật hỏa thuật tinh tế trên mặt hồ. Pháo hoa sẽ không chỉ bừng nở trên bầu trời mà còn soi bóng xuống mặt nước, tạo nên một “bản giao hưởng ánh sáng” mãn nhãn.