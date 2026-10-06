Rộn ràng mùa ruốc trên biển Bảo Ninh

Ruốc, người địa phương còn gọi là con khuyếc, đang xuất hiện khá dày ở vùng biển ven bờ. Thời tiết những ngày qua nắng ráo, biển thuận lợi, ngư dân tranh thủ ra khơi khai thác. Với những gia đình sống bằng nghề biển, đây là thời điểm có thêm nguồn thu sau những ngày mưa lũ khiến việc đánh bắt gặp nhiều khó khăn.

Đánh bắt ruốc trên vùng biển bãi ngang Bảo Ninh.

Ruốc thường đi theo từng luồng. Khi phát hiện những vệt ruốc đỏ nổi bật trên mặt nước, ngư dân lập tức đưa te xuống biển. Mỗi chuyến chỉ kéo dài vài giờ, nhưng nếu gặp đúng luồng ruốc dày, những mẻ te liên tiếp có thể mang về hàng tạ ruốc. Có tàu đưa sản phẩm vào bờ bán rồi tiếp tục ra biển, mỗi ngày thực hiện 2-3 chuyến, tổng sản lượng khoảng 5-8 tạ.

Ngư dân Đào Văn Đồng, ở tổ dân phố Bảo Ninh 2, phấn khởi cho biết: “Mấy hôm nay ruốc xuất hiện nhiều, có ngày tàu của gia đình tôi với 3 lao động đánh bắt được gần 8 tạ. Với giá bán tại bãi biển 12.000 đồng/kg ruốc tươi, chúng tôi cũng thu được tiền triệu, bù đắp cho những ngày mưa lũ trước đó không thể ra biển”.

Ruốc được đưa lên bờ, nhặt sạch rác và phơi khô.

Để có được những mẻ ruốc lớn, kinh nghiệm của ngư dân đóng vai trò quan trọng. Ruốc xuất hiện theo từng đợt, di chuyển theo dòng nước nên người đi biển phải quan sát mặt nước, nhận biết luồng và nhanh chóng đưa tàu đến khu vực có ruốc. Chậm một nhịp, luồng ruốc có thể đã dịch chuyển sang vị trí khác.

Ruốc là sản vật quen thuộc với ngư dân Bảo Ninh. Loài hải sản nhỏ này xuất hiện quanh năm nhưng thường tập trung nhiều từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch. Mỗi mùa, ruốc lại về theo từng đợt, có khi tạo thành những luồng lớn. Sau nhiều năm bám biển, ngư dân đã tích lũy kinh nghiệm về thời điểm và hướng di chuyển của ruốc để chủ động khai thác.

Hiện Bảo Ninh có khoảng 25 tàu chuyên đánh bắt ruốc. Những ngày ruốc xuất hiện dày, bình quân mỗi tàu có thể khai thác khoảng 8 tạ/ngày. Với giá bán tại bãi khoảng 12.000 đồng/kg, mỗi tàu có doanh thu khoảng 9,6 triệu đồng/ngày từ ruốc tươi. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mỗi tàu còn lại khoảng 7,5 triệu đồng để chia cho 2-3 lao động, tương đương thu nhập bình quân khoảng 2,5 triệu đồng/người/ngày.

Ruốc (còn gọi là khuyếc) – đặc sản của các vùng biển bãi ngang miền Trung.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, cho biết mức thu nhập này cao hơn đáng kể so với thu nhập thường ngày của lao động làm nghề biển bãi ngang. Mùa ruốc vì thế đang trở thành khoảng thời gian khai thác hiệu quả, giúp ngư dân có thêm nguồn thu trong thời gian ngắn.

Không chỉ nhộn nhịp ngoài biển, bờ biển Bảo Ninh những ngày ruốc về cũng tất bật. Ruốc vừa được đưa từ tàu lên bờ đã nhanh chóng được lựa, rải thành từng lớp mỏng để phơi. Dưới nắng, những mẻ ruốc tươi dần chuyển màu, tạo nên những khoảng đỏ au nổi bật giữa làng biển.

Sau khi phơi khoảng 2–3 tiếng, ruốc được đảo đều để nhanh khô và khô đều hơn.

Giá ruốc tươi hiện khoảng 12.000 đồng/kg, trong khi ruốc khô có thể đạt 120.000-160.000 đồng/kg. Bởi vậy, những ngày trời nắng, người dân tranh thủ phơi ruốc, vừa bảo quản được lâu vừa nâng giá trị sản phẩm.

Chị Hoàng Thị Lý, ở tổ dân phố Bảo Ninh 3, chia sẻ tàu của gia đình chị ra biển từ sáng sớm. "Khi đánh bắt được ruốc, thuyền nhanh chóng cập bến để đưa ruốc lên bờ phơi cho kịp nắng. Chúng tôi tranh thủ phơi ruốc để tăng thêm giá trị, nâng cao thu nhập từ những chuyến biển của chồng. Những chuyến biển cuối ngày, nếu không còn nắng, gia đình sẽ muối mắm hoặc bán cho các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn”, chị Lý kể thêm.

Cuối ngày, ruốc được thu gom, vận chuyển về nhà để bảo quản và chế biến.

Mùa ruốc vì thế không chỉ mang thêm những mẻ hải sản vào bờ, mà còn nối dài sinh kế từ biển đến bờ. Khi những luồng ruốc vẫn còn theo dòng nước tìm về, ngư dân Bảo Ninh lại có thêm một mùa biển để bám nghề, tích cóp cho những ngày biển động phía trước.