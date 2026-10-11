Sẽ có 6 chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên khám phá vùng đất 'Đệ nhất danh trà'

Dự kiến, 6 chuyến tàu di sản sẽ được tổ chức vào các ngày 30, 31-10 và 1, 5, 6, 7-11-2026, trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Theo kế hoạch, tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 20 phút, đến ga Lưu Xá lúc 8 giờ 20 phút; chiều về khởi hành từ ga Lưu Xá lúc 17 giờ 10 phút và trở lại ga Hà Nội lúc 19 giờ 20 phút.

Mỗi đoàn tàu gồm 6 toa, trong đó có 1 toa cộng đồng và 5 toa khách. Các hoạt động văn nghệ, giao lưu, mời trà được tổ chức trên tàu, tạo không gian trải nghiệm văn hóa ngay trong hành trình di chuyển.

Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên sẽ đưa vào khai thác trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại và tham quan trong dịp lễ hội, mô hình này còn được định hướng duy trì, khai thác thường xuyên vào dịp cuối tuần, từng bước hình thành sản phẩm du lịch kết nối Hà Nội với Thái Nguyên.

5 chương trình tham quan gắn với tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, kết nối các vùng chè, di tích lịch sử, điểm du lịch cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên gồm: Chương trình “Tân Cương tinh hoa - Sắc bản Thái Hải” đưa du khách khám phá vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Chương trình thứ hai kết nối vùng chè Cầu Đá, La Bằng với Hồ Núi Cốc, kết hợp trải nghiệm sản xuất chè, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch sinh thái.

Hành trình “Huyền tích Đuổm - Hương trà Khê Cốc” đưa du khách tham quan Đền Đuổm, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với danh tướng Dương Tự Minh và trải nghiệm văn hóa trà địa phương.

Nhiều chương trình nghệ thuật được giới thiệu trên chuyến tàu di sản.

Chương trình “Mây ngàn Shan Tuyết - Vọng nước Hồ Ba Bể” được thiết kế theo hành trình 2 ngày, kết nối vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc với Hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm đến gắn với đời sống cộng đồng.

Trong khi đó, “Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài” kết hợp tham quan di tích, trải nghiệm vùng chè Trại Cài, tìm hiểu quy trình chế biến trà, khám phá Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Festival Trà.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết, các chương trình kết hợp vận chuyển đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên với ô tô trung chuyển, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm tham quan, làng nghề, hợp tác xã chè và khu du lịch cộng đồng.

Giá tour 1 ngày dự kiến 790.000 đồng/khách, bao gồm vé tàu khứ hồi, một bữa ăn chính trị giá 200.000 đồng, vé tham quan, ô tô trung chuyển, hướng dẫn viên và bảo hiểm du lịch. Các chương trình 2 ngày 1 đêm có giá dự kiến từ 1.790.000 đến 1.990.000 đồng/khách.

Mỗi chuyến dự kiến phục vụ khoảng 250 hành khách. Giá vé tàu khứ hồi riêng lẻ trong dịp Festival dự kiến 200.000 đồng/khách đối với khách lẻ và 160.000 đồng/khách đối với khách đoàn.

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc và văn hóa trà đã làm nên danh xưng “Đệ nhất danh trà”, Thái Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển các hành trình du lịch kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, di tích lịch sử, đời sống cộng đồng và thưởng trà.

Việc kết nối những lợi thế này với tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên không chỉ bổ sung phương thức tiếp cận điểm đến mà còn mở ra cơ hội xây dựng các sản phẩm liên tuyến, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Nếu được đầu tư đồng bộ về dịch vụ, tổ chức tour, giá bán và quảng bá, chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần phát huy tiềm năng văn hóa trà, mở rộng thị trường khách và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Thái Nguyên với Hà Nội.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 có chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 7-11-2026. Việc đưa các chuyến tàu di sản vào chuỗi hoạt động của Festival mở thêm cơ hội quảng bá văn hóa trà, đồng thời giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.