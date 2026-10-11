Bình minh ở biển

Khi ấy, trời còn chưa sáng hẳn. Biển lặng im trong màu xanh thẫm, mênh mang và sâu hút. Những con sóng từ ngoài xa lặng lẽ trườn vào bờ, tan ra thành những dải bọt trắng mỏng manh rồi lại trở về với biển. Tiếng sóng đều đặn, khi gần khi xa, như nhịp thở của một người đang ngủ.

Tôi đứng trên bãi cát, cảm nhận gió sớm mang theo vị mặn của biển và cái lạnh sáng sớm, cái lạnh không đủ làm người ta co mình lại, chỉ đủ để đánh thức những miền ký ức tưởng đã ngủ quên từ lâu.

Phía chân trời xa, một vệt sáng mảnh như sợi tơ bắt đầu hiện lên, rất chậm. Bầu trời từ màu đen chuyển sang xanh thẫm. Rồi một chút tím nhạt. Rồi sắc hồng dần hiện ra trên những tầng mây. Biển cũng đổi màu theo màu trời, lúc xanh, lúc bạc, lúc ánh lên những vệt sáng dài như những con đường không có điểm cuối.

Tôi ngồi xuống cát, trước mắt là biển, là một ngày mới đang chờ. Có lẽ bình minh luôn đẹp bởi nó không đến một cách vội vàng, mặt trời không lập tức xuất hiện. Nó kiên nhẫn đi qua bóng tối, từng chút một, để con người có đủ thời gian nhận ra rằng đêm đã thật sự qua rồi.

Rồi mặt trời nhô lên. Một quầng đỏ ấm áp từ từ xuất hiện trên đường chân trời. Ánh sáng đầu tiên chạm vào mặt biển, những con sóng đang xô bờ mang màu vàng óng. Cả khoảng không trước mắt như được phủ lên một lớp mật ong trong trẻo.

Tôi nhìn mặt trời mà thấy lòng mình lặng đi. Có những khoảnh khắc đẹp đến mức người ta không nói nên lời. Chỉ muốn đứng đó, ngắm nhìn, để cho gió mang đi những điều đã quá lâu nằm lại trong lòng.

Biển lúc bình minh không giống biển của ban trưa. Nó hiền hơn, sâu hơn và dường như gần với con người hơn. Không có cái rực rỡ đến chói chang của nắng, không có những con sóng ồn ào. Chỉ có một khoảng trời rộng mở và tiếng nước vỗ đều đặn vào bờ, như nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi.

Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá bắt đầu trở về. Sau một đêm dài, những cánh buồm nhỏ hiện ra giữa màu vàng của nắng sớm. Tôi nhìn những con thuyền mà nghĩ đến bao phận người đã gửi cuộc đời mình cho biển. Họ ra khơi khi đất trời còn tối, trở về khi mặt trời vừa thức giấc. Sau những chuyến đi là cá tôm, là mồ hôi, là những bữa cơm gia đình và những ngày tháng bình dị được đổi bằng bao nhọc nhằn.

Mặt trời lên cao hơn một chút. Trên bãi cát, những dấu chân người bắt đầu xuất hiện. Có người đi bộ, có người tập thể dục, có đôi vợ chồng già chậm rãi bước bên nhau. Một đứa trẻ chạy theo con sóng rồi bật cười khi nước biển chạm vào chân. Cuộc sống trở lại, nhẹ nhàng như chưa từng có một đêm dài.

Tôi đứng dậy, phủi những hạt cát còn vương trên tay áo. Trước khi rời biển, tôi ngoái nhìn lần cuối, mặt trời đã sáng, biển đã thức. Và trong lòng tôi, dường như cũng có một bình minh vừa đến và có một ngày nữa để yêu thương.