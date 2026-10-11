Khám phá thác Nậm Lúc - điểm trekking hoang sơ giữa đại ngàn Sìn Hồ

Thác Nậm Lúc để lại những ấn tượng khó phai trong lòng du khách khi đặt chân tới đây bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nằm giữa những dãy núi cao thuộc cao nguyên Sìn Hồ (Lai Châu), thác Nậm Lúc ở bản Nậm Lúc 2, xã Sìn Hồ là điểm đến còn giữ được vẻ hoang sơ với hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú.

Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ cùng nỗ lực làm du lịch của cộng đồng người dân địa phương, nơi đây đang trở thành điểm đến mới hấp dẫn, đầy sức hút cho những du khách đam mê trekking và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng thiên nhiên Tây Bắc.

Cung đường trekking qua rừng nguyên sinh

Thác Nậm Lúc nằm cách trung tâm xã Sìn Hồ hơn 20km. Ở độ cao từ 1.600-1.800m, khu vực này có khí hậu mát mẻ quanh năm, độ ẩm cao, tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng.

Hành trình khám phá thác bắt đầu từ điểm dừng xe. Tại đây, du khách có thể sử dụng môtô do người dân địa phương phục vụ để vượt qua những cung đường dốc, uốn lượn theo sườn núi.

Sau khoảng 5km di chuyển bằng môtô, du khách tiếp tục đi bộ khoảng 3km để đến khu vực thác.

Cung đường trekking đi qua những đoạn đường mòn, các khối đá tự nhiên và khe suối. Hai bên đường là rừng già với nhiều cây cổ thụ cao hàng chục mét, tán rộng, cùng các loài phong lan rừng, dây leo và thảo mộc đặc hữu của vùng khí hậu ẩm, mát.

Hệ sinh thái rừng tại Nậm Lúc tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc. Những thân cây cổ thụ phủ rêu, thảm thực vật dày và các dòng suối nhỏ đan xen trên cung đường trekking là những yếu tố tạo nên trải nghiệm khám phá thiên nhiên cho du khách.

Dòng thác Nậm Lúc đổ từ trên cao xuống tạo thành dòng nước trắng xóa trải dài. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sau hành trình đi bộ, thác Nậm Lúc xuất hiện với ba tầng nước chính, tổng độ cao hơn 140m. Dòng nước từ trên cao đổ xuống các vách đá, tạo thành những màn nước trắng giữa nền rừng xanh.

Tại tầng thác thứ nhất, khu vực phía trước thường xuất hiện biển mây, trong khi phía sau là dòng nước đổ từ vách núi.

Các tầng thác thứ hai và thứ ba có địa hình cao hơn, dòng nước va vào vách đá tạo thành những lớp hơi nước và bụi nước.

Vào những ngày có nắng, ánh sáng xuyên qua tán rừng kết hợp với hơi nước có thể tạo nên cầu vồng tại khu vực thác.

Khu vực chân thác có các bãi đá tương đối bằng phẳng và không gian rộng, thuận lợi cho việc nghỉ chân, chụp ảnh và tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài trời quy mô nhỏ.

Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cùng cộng đồng địa phương

Bên cạnh hành trình trekking, du khách đến Nậm Lúc còn có thể trải nghiệm các món ăn truyền thống do người dân địa phương chế biến. Một số món ăn được phục vụ gồm cá suối nướng, rau rừng chấm muối mắc khén, thịt lợn bản hun khói, xôi nếp nương. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị của núi rừng mà còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa, sự hiếu khách chân thành của đồng bào nơi đây.

Các hoạt động dịch vụ tại Nậm Lúc đang được cộng đồng dân cư từng bước hình thành. Người dân trong bản đã cùng góp công, góp sức mở con đường xếp đá dẫn lên thác. Bản cũng khuyến khích các hộ dân phát triển dịch vụ lưu trú và ăn uống tại chỗ nhằm phục vụ khách tham quan.

Khi du khách đến với thác Nậm Lúc sẽ được thưởng thức những món ăn ngon dân dã do chính người dân bản địa phục vụ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Việc người dân trực tiếp tham gia các hoạt động phục vụ du lịch tạo thêm nguồn thu từ lưu trú, ăn uống và vận chuyển bằng môtô trên cung đường vào khu vực trekking. Đây cũng là hướng gắn phát triển du lịch với sinh kế của cộng đồng địa phương.

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp lữ hành và đoàn khảo sát đã tìm đến Nậm Lúc để nghiên cứu, đánh giá và xây dựng sản phẩm du lịch.

Với địa hình núi cao, rừng nguyên sinh, thác nước nhiều tầng và cung đường trekking, khu vực này đang được nghiên cứu để phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, du lịch xanh và du lịch trải nghiệm.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng và sản phẩm du lịch

Theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, địa phương đang phối hợp với các doanh nghiệp chuẩn hóa lộ trình trekking, tập huấn kỹ năng cho hướng dẫn viên là người địa phương, đồng thời tăng cường quảng bá điểm đến trên các kênh truyền thông và nền tảng số.

Trong đề án phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu trình tỉnh ban hành nghị quyết ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm. Thác Nậm Lúc được xác định là một trong những điểm nhấn của định hướng này.

Ngành du lịch tỉnh Lai Châu đề xuất bố trí nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng, trong đó chú trọng tuyến đường từ bản vào khu vực chân thác, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tham quan và trekking.

Cùng với hạ tầng, việc chuẩn hóa tuyến trekking, đào tạo nhân lực tại chỗ và xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa cộng đồng được đặt trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nậm Lúc hiện vẫn là điểm đến có quy mô khai thác du lịch chưa lớn, với các hoạt động chủ yếu gắn với trekking, khám phá rừng, thác nước và trải nghiệm ẩm thực cộng đồng. Việc phát triển điểm đến đang được thực hiện theo hướng kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự tham gia trực tiếp của người dân./.​