Rộn ràng 'Biên cương - Đêm hội Trăng rằm'

Những gương mặt học sinh vùng biên ánh lên niềm vui khi lần đầu được đón Trung thu tại ngôi trường liên cấp mới, khang trang giữa đại ngàn Trường Sơn

Tối 22/9, tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế và UBND xã A Lưới 4 tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026.

Tiết mục biểu diễn của các em thiếu nhi trong đêm hội

Trong ánh sáng của đèn lồng, tiếng trống lân, ông địa và tiếng cười trẻ nhỏ, khoảng sân trường trở thành nơi hội tụ những gương mặt háo hức, những nụ cười trong trẻo và niềm vui giản dị của trẻ thơ.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế, phát biểu

Chương trình đã trao 300 suất quà Trung thu và 100 suất học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm dành cho những học sinh đang học tập, sinh sống ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Với các em, đó có thể là một món quà nhỏ cho mùa trăn nhưng trong ánh mắt và nụ cười của những đứa trẻ, niềm vui dường như lớn hơn rất nhiều, các em được vui chơi, được nhận quà, được hòa mình vào một đêm hội dành riêng cho mình.

Năm học 2026-2027 cũng là một dấu mốc đặc biệt với học sinh khu vực biên giới A Lưới. Đây là năm học đầu tiên các em được học tập tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4 - ngôi trường mới được đầu tư khang trang, hiện đại

Ngôi trường giữa núi rừng không chỉ mở ra một môi trường học tập mới mà còn gửi gắm sự quan tâm đối với giáo dục vùng biên giới Việt - Lào, nơi những con đường đến trường của học sinh vẫn còn nhiều gian khó. Bởi vậy, đêm Trung thu năm nay với các em càng thêm đặc biệt.