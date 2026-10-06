Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”, chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức dành cho thiếu nhi sẽ diễn ra vào 16h ngày 10-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác, chương trình đưa các em nhỏ vào một hành trình khám phá thế giới, tìm về những giá trị thân thuộc của gia đình, quê hương và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.