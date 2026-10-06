Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026
Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm nay diễn ra từ ngày 15 - 21/10/2026, đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/10/2026 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”.
Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam; kênh THLC của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai và các nền tảng số
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/le-hoi-van-hoa-du-lich-muong-lo-nam-2026-post911269.html