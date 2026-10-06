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Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm nay diễn ra từ ngày 15 - 21/10/2026, đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Báo Lào Cai
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Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/10/2026 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam; kênh THLC của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai và các nền tảng số

Ngọc Luyến

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/le-hoi-van-hoa-du-lich-muong-lo-nam-2026-post911269.html