[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

Chị Đặng Thị Ngọc Thùy, chủ cơ sở nem Hoàng Khánh (xã Lai Vung) cho biết khâu chọn nguyên liệu là quan trọng nhất trong việc làm nem chua.

Nem Lai Vung đặc sản có vị chua, ngọt hòa quyện, vừa bảo đảm có màu hồng tươi tự nhiên của quá trình thịt lên men theo bí quyết của từng cơ sở.

Thịt heo làm nem phải tươi, nóng ngay khi mới ra lò, chọn thịt nạc đùi hoặc mông vì chúng vừa mềm vừa ít gân mỡ. Da heo, phải chọn da trên thân mới có độ giòn. Sau khi pha trộn là đến công đoạn gói. Đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo tay vì quyết định đến vẻ đẹp hình dáng và chất lượng của chiếc nem.

Sau khi được để lên bề mặt lá vông, người làm nhấn hạt tiêu, trái ớt và một lát tỏi vào sao cho hỗn hợp nem nằm gọn, không bị lộ ra ngoài.

Tiếp theo, dùng 3 đến 4 lớp lá chuối xiêm gói ngang, dọc xen kẽ sao cho thật chắc tay để lá chuối bao kín chiếc nem như vậy khi nem chín sẽ thơm mùi lá.

Để du khách dễ phân biệt các loại nem chua truyền thống, nem quế, nem đòn, khi lựa chọn mua, chị Ngọc Thùy dùng các màu dây khác nhau buộc sản phẩm.

Những chiếc nem truyền thống của cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung, đạt tiêu chuẩn OCOP﻿ 4 sao đã có mặt tại nhiều địa phương và hệ thống siêu thị trong cả nước.