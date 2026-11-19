Pep Guardiola từ chối trở lại băng ghế huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với hãng truyền thông Al Riyadiyah của Saudi Arabia, ông Josep Maria Orobitg, người đại diện của Pep Guardiola, cho biết thân chủ mình giữ nguyên lập trường không trở lại công việc huấn luyện trong mùa giải năm nay.

Ông đồng thời tiết lộ cựu huấn luyện viên Manchester City đã nhận được nhiều lời tiếp cận từ Saudi Arabia, tuy nhiên không nêu rõ danh tính các câu lạc bộ đã gửi đề nghị. “Trong vài ngày qua, chúng tôi nhận được một số lời đề nghị từ Saudi Arabia thông qua các bên trung gian, nhưng Guardiola hoàn toàn từ chối xem xét bất kỳ phương án nào ở thời điểm hiện tại”, ông Orobitg nói.

Người đại diện của nhà cầm quân 55 tuổi khẳng định thêm: “Pep sẽ bắt đầu thảo luận chính thức về tương lai trước khi mùa giải tới khởi tranh, và đó là quyết định cuối cùng tính đến lúc này”.

Hiện tại, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn trong thời gian nghỉ ngơi sau khi khép lại 10 năm dẫn dắt Manchester City (2016-2026). Trong thập kỷ tại sân Etihad, ông cùng đội bóng giành 20 danh hiệu, gồm bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp (2021-2024) và cú ăn ba mùa 2022/23. Giống thời điểm rời Barcelona năm 2012, Guardiola muốn hoàn tất một năm nghỉ ngơi trước khi trở lại.

Trước khi từ chối Saudi Arabia, ông cũng từng khước từ lời tiếp cận từ Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer). Dù đích thân Mauricio Pochettino từng công khai khuyên đồng nghiệp nhận lời, nhà cầm quân 55 tuổi vẫn giữ nguyên kế hoạch nghỉ ngơi đến hết mùa giải.

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