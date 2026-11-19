Sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan, thủ môn Trần Trung Kiên nhận nhiều sự chú ý bởi tình huống để đối phương ghi bàn từ khoảng cách gần 60 m. Tuy nhiên, HLV Vũ Tiến Thành cho rằng cần nhìn nhận toàn diện màn trình diễn của thủ môn trẻ, thay vì vội vàng đưa ra những đánh giá tiêu cực chỉ sau một trận đấu.

Trò chuyện với Saostar, HLV Vũ Tiến Thành đã lên tiếng bảo vệ Trần Trung Kiên, đồng thời nhấn mạnh rằng một sai lầm không thể trở thành căn cứ để phủ nhận năng lực và quá trình trưởng thành của cầu thủ. Ông cho rằng người hâm mộ có thể phân tích những tình huống xử lý chưa tốt, nhưng cần đặt chúng trong tổng thể diễn biến trận đấu.

HLV Vũ Tiến Thành không đồng tình với việc Trần Trung Kiên bị phán xét sau một trận thua, đồng thời đặt niềm tin vào tương lai của thủ môn trẻ tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

“Sau trận đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2, chúng ta có thể phân tích những tình huống Trung Kiên xử lý chưa tốt. Nhưng tôi không đồng tình với việc lấy kết quả của một trận đấu để quy trách nhiệm cho một thủ môn trẻ. Khi xem lại một bàn thua, hãy nhìn cả tình huống từ lúc đối phương triển khai bóng, cách đội tuyển tổ chức phòng ngự cho đến quyết định cuối cùng của thủ môn”, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ.

Ông Thành cũng nhắc đến những lợi thế về thể hình và nền tảng đào tạo của Trung Kiên, cho rằng thủ môn này vẫn còn nhiều cơ hội để tiến bộ nếu được trao niềm tin và tiếp tục trải qua những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

“Trung Kiên có thể hình cao lớn, một lợi thế rõ ràng khi làm chủ vòng cấm. Em được đào tạo bài bản tại Học viện HAGL và đã có quá trình tập luyện nghiêm túc để đi đến ngày hôm nay. Tôi tin vào nền tảng của Kiên và càng tin em sẽ trưởng thành hơn qua những trận đấu khó như thế này”, ông Thành bày tỏ.

Theo HLV Vũ Tiến Thành, điều quan trọng đối với một cầu thủ trẻ sau thất bại là nhìn lại những sai lầm, hiểu nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Công tác đào tạo không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra những hạn chế, mà còn phải giúp cầu thủ có cơ hội sửa chữa thông qua thi đấu thực tế.

“Không có thất bại thì khó có thành công. Với một thủ môn trẻ, điều đáng quý sau trận thua là dám xem lại từng pha bóng, hiểu vì sao mình chọn cách xử lý đó và lần sau quyết định tốt hơn. Người làm công tác đào tạo cần chỉ ra cho em thật cụ thể điều cần sửa, đồng thời cho em cơ hội thi đấu để sửa được điều đó”, HLV Vũ Tiến Thành nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Thành đặt kỳ vọng lớn vào tương lai của Trần Trung Kiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân này tin rằng thủ môn trưởng thành từ HAGL có thể trở thành nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

“Ở góc độ một người làm công tác đào tạo tại HAGL, tôi tin chắc rằng Trung Kiên sẽ trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai”, ông nói. HLV Vũ Tiến Thành cũng gửi thông điệp động viên thủ môn trẻ sau trận đấu đáng tiếc tại Casper Cup 2026: “Kiên cứ ngẩng đầu, trở lại sân tập và làm tốt từng việc một. Hãy để những trận đấu tiếp theo lên tiếng”.

Với Trần Trung Kiên, thất bại trước Kyrgyzstan là bài học về áp lực và những quyết định trong trận đấu. Nhưng như lời HLV Vũ Tiến Thành, điều quan trọng là thủ môn trẻ đứng dậy, tiếp tục tập luyện và chứng minh năng lực bằng những màn trình diễn tiếp theo, thay vì bị ám ảnh bởi một sai lầm.