Williams Minh Hoàng đang từng bước khẳng định tên tuổi trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Tại giải giao hữu ở Gia Lai, cầu thủ mang áo số 10 ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan hôm 10/11. Qua đó, góp công giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của các câu lạc bộ tại Anh, tiền đạo Việt kiều sinh năm 2007 từng được đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane khuyên nên trở về Việt Nam thi đấu để phát triển bản thân, đồng thời coi việc khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam là trải nghiệm rất quý giá.

Ở mùa giải trước, Williams Minh Hoàng gây ấn tượng với 6 bàn thắng sau 17 trận tại V-League cho câu lạc bộ chủ quản Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chân sút này cũng góp công giúp đội bóng thành phố mang tên Bác đăng quang ở Cúp Quốc gia 2025/26 để giành suất tham dự Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á mùa này./.